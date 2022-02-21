General Motors добивается от регуляторов разрешения на запуск полностью беспилотных авто — Finance.ua

General Motors добивается от регуляторов разрешения на запуск полностью беспилотных авто

Сегодня 22:10

Американская компания General Motors и принадлежащий GM разработчик автопилотов Cruise обратились в регулирующие органы США за разрешением на разработку и внедрение полностью беспилотных машин, без педалей и руля, пишет 3DNews.

Компания Cruise сообщила в своем блоге, что отправила запрос на развертывание машины Cruise Origin, лишенной традиционных инструментов управления. Правом выдавать такие разрешения в США наделена Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA). По мнению компании, эта машина сможет стать средством для передвижения для людей, которые не могут самостоятельно управлять автотранспортом. В первую очередь подразумеваются пожилые граждане и слабовидящие люди.

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Модель Origin разработана совместными усилиями GM и Honda. В салоне машины размещены два обращенных друг к другу сиденья, на которых могут с комфортом разместиться четыре пассажира — место для водителя не предусмотрено.

Ожидается, что массовое производство модели стартует уже в конце этого года, а поставки клиентам начнутся в следующем году.

Впервые GM обратилась в NHTSA с такой просьбой в 2018 году — тогда речь шла о спецверсии Chevrolet Bolt без традиционных средств управления. Ведомство рассматривало заявку в течение 15 месяцев, но не смогло принять решение.

Ранее был подготовлен законопроект, который упростил бы внедрение беспилотного транспорта в США, однако он застрял в Конгрессе. В мае 2021 года Cruise обратилась к президенту страны с просьбой поддержать этот законопроект — действующие нормы устарели, поскольку были написаны несколько десятилетий назад и выходят из обязательного присутствия человека за рулем.

В конце декабря китайская Geely сообщила, что принадлежащий ей премиум-бренд Zeekr будет выпускать электромобили для американской Waymo, специализирующейся на технологиях автопилота. Автомобили будут представлять собой пятиместный концепт-кар без водительского сиденья, рулевого колеса и педалей.

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