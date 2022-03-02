Генассамблея ООН приняла историческую резолюцию по Украине — Finance.ua

Генассамблея ООН приняла историческую резолюцию по Украине

Сегодня 19:32

В среду вечером Генеральная ассамблея ООН приняла историческую резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины.

Резолюция содержит требование к России немедленно прекратить огонь и вывести все вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах.

Соавторами документа выступило 95 государств.

За это проголосовало 141 государство.

Против пять : Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея (Северо-Восточная Африка).

Воздержались — 35 стран (Среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирпк, Куба, ЦАР).

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