Генассамблея ООН приняла историческую резолюцию по Украине — Finance.ua
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Генассамблея ООН приняла историческую резолюцию по Украине

Сегодня 19:32
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Генассамблея ООН приняла историческую резолюцию по Украине
В среду вечером Генеральная ассамблея ООН приняла историческую резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины.
Резолюция содержит требование к России немедленно прекратить огонь и вывести все вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах.
Соавторами документа выступило 95 государств.
За это проголосовало 141 государство.
Против пять : Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея (Северо-Восточная Африка).
Воздержались — 35 стран (Среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирпк, Куба, ЦАР).
По материалам: Finance.UA
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