Где зарабатывать от 2000 долларов: современные онлайн-профессии (инфографика) — Finance.ua
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Где зарабатывать от 2000 долларов: современные онлайн-профессии (инфографика)

Личные финансы
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Где зарабатывать от 2000 долларов: современные онлайн-профессии (инфографика)
Где зарабатывать от 2000 долларов: современные онлайн-профессии (инфографика)
В последнее время количество специалистов, желающих работать онлайн, значительно выросло. По данным опроса Work.ua, более 75% специалистов предпочитают компании, готовые предлагать удаленный или гибридный формат работы.
Об этом говорится в ежегодном отчете и о рынке фриланса в Украине от компании Freelancehunt.
Где зарабатывать от 2000 долларов: современные онлайн-профессии (инфографика)
Учитывая статистику средней стоимости почасовой оплаты за работу, специалисты со средним и высоким уровнем знаний могут зарабатывать от $2000 в месяц.
Следует отметить, что конкуренция среди специалистов в новых профессиях обычно ниже, а получить ценный опыт и найти интересных заказчиков проще.
«Украинский рынок труда стремительно переходит в онлайн и в ближайшие несколько лет продолжит рост. Большая часть зуммеров рассматривает возможность работать на фрилансе, поскольку он позволяет зарабатывать деньги из любой геолокации и полную свободу выбора заказчиков, рабочего графика, уровня зарплаты»,
отмечает руководитель Freelancehunt Валентин Зюзин.

«Фриланс дает возможность работать не только в свободном формате и удобном для специалиста месте, но одновременно самостоятельно выбирать проекты и задачи. Именно из-за лишней бюрократии и невозможности работать над интересными задачами специалисты переходят на фриланс», — подчеркивает Валентин Зюзин.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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