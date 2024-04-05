Где зарабатывать от 2000 долларов: современные онлайн-профессии (инфографика) — Finance.ua

Где зарабатывать от 2000 долларов: современные онлайн-профессии (инфографика) Сегодня 13:03 — Личные финансы

Где зарабатывать от 2000 долларов: современные онлайн-профессии (инфографика)

В последнее время количество специалистов, желающих работать онлайн, значительно выросло. По данным опроса Work.ua, более 75% специалистов предпочитают компании, готовые предлагать удаленный или гибридный формат работы.

Об этом говорится в ежегодном отчете и о рынке фриланса в Украине от компании Freelancehunt

от $2000 в месяц. Учитывая статистику средней стоимости почасовой оплаты за работу, специалисты со средним и высоким уровнем знаний могут зарабатывать

Следует отметить, что конкуренция среди специалистов в новых профессиях обычно ниже, а получить ценный опыт и найти интересных заказчиков проще.

«Украинский рынок труда стремительно переходит в онлайн и в ближайшие несколько лет продолжит рост. Большая часть зуммеров рассматривает возможность работать на фрилансе, поскольку он позволяет зарабатывать деньги из любой геолокации и полную свободу выбора заказчиков, рабочего графика, уровня зарплаты», отмечает руководитель Freelancehunt Валентин Зюзин.

«Фриланс дает возможность работать не только в свободном формате и удобном для специалиста месте, но одновременно самостоятельно выбирать проекты и задачи. Именно из-за лишней бюрократии и невозможности работать над интересными задачами специалисты переходят на фриланс», — подчеркивает Валентин Зюзин.

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