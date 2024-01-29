Где отслеживать талоны на практический экзамен по вождению: МВД запустило чат-бот — Finance.ua
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Где отслеживать талоны на практический экзамен по вождению: МВД запустило чат-бот

Личные финансы
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Где отслеживать талоны на практический экзамен по вождению: МВД запустило чат-бот
Где отслеживать талоны на практический экзамен по вождению: МВД запустило чат-бот
Теперь получить талон на практический экзамен будущим водителям станет еще проще. МВД запустило чат-бот «ТалонБот» для отслеживания талонов на сдачу практического экзамена по вождению.
Чем это полезно? Бот создан для поиска свободных талонов для сдачи практического экзамена.

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В случае наличия система автоматически посылает сообщения каждые 10 минут в телеграм. После получения уведомления о наличии свободного талона необходимо перейти по ссылке в Э-Запись и взять талон на получение услуги.

Как пользоваться чат-ботом?

  • Нужно перейти по ссылке, нажать кнопки «Начать» и «Найти талон для регистрации на сдачу практического экзамена»;
  • Выбрать категорию транспортного средства, область, где планируете сдавать экзамен, и сервисный центр МВД;
  • нажмите «Да, я хочу получать информацию о талонах» и «Запись доступна через сайт».
В чат-боте также есть функция, позволяющая отменить уведомления и остановить бота после успешной записи на экзамен.

Справка Finance.ua:

С 1 января подорожала стоимость получения водительского удостоверения, практического и теоретического экзаменов:
  • стоимость выдачи водительского удостоверения на право управления транспортными средствами возросла с 26 до 230 грн;
  • стоимость теоретического экзамена — с 13 до 250 грн;
  • стоимость практического экзамена — с 13 до 420 грн;
  • стоимость регистрации, перерегистрации транспортных средств всех категорий, снятие с учета — с 200 до 350 грн.
Важное напоминание для автовладельцев — Finance.ua запустило продажу карт технической помощи-Assistance. Эвакуация авто до СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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