Где отслеживать талоны на практический экзамен по вождению: МВД запустило чат-бот — Finance.ua

Где отслеживать талоны на практический экзамен по вождению: МВД запустило чат-бот Сегодня 19:14 — Личные финансы

Где отслеживать талоны на практический экзамен по вождению: МВД запустило чат-бот

Теперь получить талон на практический экзамен будущим водителям станет еще проще. МВД запустило чат-бот « ТалонБот » для отслеживания талонов на сдачу практического экзамена по вождению.

Чем это полезно? Бот создан для поиска свободных талонов для сдачи практического экзамена.

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В случае наличия система автоматически посылает сообщения каждые 10 минут в телеграм. После получения уведомления о наличии свободного талона необходимо перейти по ссылке в Э-Запись и взять талон на получение услуги.

Как пользоваться чат-ботом?

Нужно перейти по ссылке, нажать кнопки «Начать» и «Найти талон для регистрации на сдачу практического экзамена»;

Выбрать категорию транспортного средства, область, где планируете сдавать экзамен, и сервисный центр МВД;

нажмите «Да, я хочу получать информацию о талонах» и «Запись доступна через сайт».

В чат-боте также есть функция, позволяющая отменить уведомления и остановить бота после успешной записи на экзамен.

Справка Finance.ua:

С 1 января подорожала стоимость получения водительского удостоверения, практического и теоретического экзаменов:

стоимость выдачи водительского удостоверения на право управления транспортными средствами возросла с 26 до 230 грн;

стоимость теоретического экзамена — с 13 до 250 грн;



стоимость практического экзамена — с 13 до 420 грн;



стоимость регистрации, перерегистрации транспортных средств всех категорий, снятие с учета — с 200 до 350 грн.



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