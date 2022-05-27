ГБР арестовало имущество белорусской компании на $20 млн — Finance.ua

ГБР арестовало имущество белорусской компании на $20 млн, dbr.gov.ua
В морском порту Николаевской области сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) обнаружили и изъяли в пользу государства имущество белорусской компании на $20 млн.
Об этом сообщает ГБР.
«В Николаевской области работники ГБР на территории морского порта обнаружили 188 вагонов с минеральными удобрениями. 77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляла около $20 млн», — говорится в сообщении ГБР в телеграм-канале бюро.
По информации ГБР, 65 тысяч тонн удобрений уже успели перегрузить на украинские суда, которые должны были переправить товар за границу.
«Сейчас следователи ГБР арестовали все имущество в рамках уголовного производства по злоупотреблению служебных лиц Николаевской таможни, которые способствовали незаконному перемещению товаров через таможенный контроль», — отмечается в сообщении.