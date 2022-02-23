«Газпром» увеличил транзит газа через Украину — Finance.ua

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«Газпром» увеличил транзит газа через Украину

Сегодня 16:43Энергетика
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Российский «Газпром» увеличил суточную прокачку газа через украинскую газотранспортную систему в Европейский Союз.
Об этом сообщила пресс-служба «Оператора ГТС» в Facebook.
«Заявка на транзит газа через Украину в ЕС на 23 февраля 2022 года составляет 60,959 млн куб. м (+10 млн куб. м по сравнению с предыдущими газовыми сутками)», — говорится в сообщении.
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При этом такой объем транзита на 44% меньше, чем объемы, забронированные в транзитном контракте — 109,6 млн куб. м в сутки.
«Несмотря на волатильность цен на газовом рынке ЕС и историческое уменьшение объемов в европейских газовых хранилищах, поставки газа в Европу через украинскую ГТС не увеличиваются даже до уровня забронированных согласно контракту», — отметили в пресс-службе.
Напомним, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в январе 2022 года сократился на 57% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до 1,66 млрд кубометров.
В 2021 году транзит природного газа из РФ составил 41,7 млрд. куб. м при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 млрд. куб. м (для точек входа из РФ) и 45,8 млрд куб. м (для точек выхода в страны-члены ЕС и Молдову). То есть «Газпром» использовал забронированные мощности по точкам входа на 93,8%, по точкам выхода — 91%.
Общая транзитная мощность украинской ГТС составляет 146 млрд куб. м.
По материалам: УНІАН
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