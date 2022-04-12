Газпром сократил транзит газа через Украину — Finance.ua

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Газпром сократил транзит газа через Украину

Сегодня 16:31Энергетика
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Газпром сократил транзит газа через УкраинуГазпром сократил транзит газа через Украину
Цены на газ в Европе выросли во вторник из-за сокращения российским Газпромом транзита газа через Украину на 68% гарантированного объема транзитного соглашения с рф.
Об этом сообщает Bloomberg.
При этом поставки через другой российский газопровод, Северный поток, производились почти на полную транзитную мощность.
Хотя перебоев в российских поставках до сих пор не было из-за вторжения россии в Украину, а объемы даже повышались до довоенного уровня в отдельные дни, инвесторы в течение последних месяцев внимательно следят за динамикой поставок.
По словам европейского газового стратега Morgan Stanley Мартийна Ратса, цены на газ в Европе по кратчайшим контрактам отражают премию за риск в 20-40% из-за возможности перебоев.
Фьючерсы на газ в главном терминале TTF в Нидерландах выросли на 3% до 103,12 евро за МВт-час или 1182,52 доллара за тысячу кубов. В понедельник, для сравнения, цена колебалась на уровне около 100 евро за МВт-час (1146,65 долл. за тысячу кубов).
По материалам: Економічна Правда
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