Газпром сократил транзит газа через Украину — Finance.ua

Газпром сократил транзит газа через Украину

Сегодня 16:31 — Энергетика

Газпром сократил транзит газа через Украину

Цены на газ в Европе выросли во вторник из-за сокращения российским Газпромом транзита газа через Украину на 68% гарантированного объема транзитного соглашения с рф.

Об этом сообщает Bloomberg

При этом поставки через другой российский газопровод, Северный поток, производились почти на полную транзитную мощность.

Хотя перебоев в российских поставках до сих пор не было из-за вторжения россии в Украину, а объемы даже повышались до довоенного уровня в отдельные дни, инвесторы в течение последних месяцев внимательно следят за динамикой поставок.

По словам европейского газового стратега Morgan Stanley Мартийна Ратса, цены на газ в Европе по кратчайшим контрактам отражают премию за риск в 20-40% из-за возможности перебоев.

Фьючерсы на газ в главном терминале TTF в Нидерландах выросли на 3% до 103,12 евро за МВт-час или 1182,52 доллара за тысячу кубов. В понедельник, для сравнения, цена колебалась на уровне около 100 евро за МВт-час (1146,65 долл. за тысячу кубов).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.