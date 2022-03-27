«Газпром» продолжает транзит газа через Украину на максимальных уровнях — Finance.ua

«Газпром» продолжает транзит газа через Украину на максимальных уровнях

Сегодня 19:49 — Энергетика

Загрузка российским «Газпромом» газотранспортной системы Украины 27 марта сохраняется на максимальном уровне долгосрочного контракта — 109 миллионов кубических метров в сутки.

Об этом сообщает «Интерфакс»

Как свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины», номинация на 27 марта составляет 109,6 млн куб. м, заявка на 26 марта составила 109,5 млн куб. м.

В настоящее время котировки на главном европейском хабе TTF составляют 1100 долларов за тысячу кубометров.

Газопровод «Ямал-Европа», который транспортирует газ через беларусь и Польшу в Германию, с прошлой недели перешел в реверсный режим и продолжает работать в этом направлении.

По мере пришествия весны в Европе продолжает расти температура воздуха. На текущей неделе в среднем на 4 градуса теплее, чем на предыдущей.

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