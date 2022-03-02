Газ в Европе взлетел до 2260 долларов за тысячу кубов — новый рекорд

Сегодня 16:35 — Энергетика

Цены на газовые фьючерсы в Европе выросли до нового максимума в 2260 долларов за тысячу кубометров после сообщений о банкротстве оператора «Северный поток-2».

Об этом известно из данных лондонской биржи ICE, отслеживающей котировки газовых фьючерсов в главном терминале Европы TTF.

После того как цена достигла пика, она немного опустилась и к 11:10 по Киеву составила 1980 долларов за тысячу кубов. Суточный рост составляет около 50%.

Цены на газ начали активно расти в понедельник, 21 февраля, после признания Путиным «независимости» террористских группировок на оккупированных территориях Украины. В день, когда началась полномасштабная война России против Украины, 24 февраля, цены достигли пика в 1540 долларов за тысячу кубов.

Однако после этого они начали падать по двум причинам. Первая — санкции ЕС, США и Британии практически не затрагивали энергетический сектор России. Во-вторых, европейские компании заказывали еще больше газа в РФ, который та прокачивала через Украину уже в условиях войны.

Во вторник стало известно, что оператор газпромовского «Северного потока-2» обанкротился, что фактически сделало газопровод стоимостью 11 млрд долларов металлоломом в море.

Напомним, что после того как канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля заявил об остановке сертификации Северного потока — 2, член Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил европейцам «газом по 2 тысячи евро за тысячу кубов».

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