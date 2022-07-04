Газ в Европе приблизился к отметке в 1800 долларов — Finance.ua
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Газ в Европе приблизился к отметке в 1800 долларов

Энергетика
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Цены на газ в главном хабе Европы перешли отметку в 1800 долларов за тысячу кубометров, так как забастовки работников в Норвегии ставят под угрозу поставки из страны.
Об этом известно из данных лондонской биржи ICE.
В последний раз такие котировки наблюдались почти четыре месяца назад. По данным ICE, в понедельник котировки августовских контрактов достигли 160 евро за МВт-час, или 1771,2 долл. за тысячу кубов. К 14:10 по Киеву котировки несколько ослабли, но остались на высоком уровне в 158 евро за МВт-час, или более 1750 долл. за тысячу кубов.
Как пишет Bloomberg, причиной стали запланированные забастовки в Норвегии, по которым планируется закрыть три месторождения, а запланированные на следующий день действия приведут к остановке еще трех проектов. В условиях сокращения газовых поставок Газпрома в страны Европы регион стал еще более зависим от поставок из Норвегии.
По материалам:
Економічна Правда
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