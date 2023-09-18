Галущенко: работаем, чтобы вытеснить россию с мирового рынка урана — Finance.ua

Галущенко: работаем, чтобы вытеснить россию с мирового рынка урана Сегодня 15:33 — Энергетика

Украина работает над наращиванием производства урана, что станет шагом на пути к вытеснению россии из мировых рынков в этой области.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

«К сожалению, россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь у многих компаний есть контракты с россиянами на поставки урана. Но мы упорно работаем, чтобы сместить их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана в Украине», — отметил министр.

Он напомнил, что Украина уже заключила ряд договоренностей с международными компаниями в соответствующем направлении, в том числе с канадской CAMECO.

В рамках этого сотрудничества недавно первая партия украинского урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате (ВосходГОК), была загружена и отправлена ​​в Канаду, где украинский уран будет использован для производства ядерного топлива на нужды отечественных АЭС.

Также Украина получила кредитную гарантию от Правительства Великобритании на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов в рамках сотрудничества с компанией Urenco. Речь идет о кредите на предоставление «Энергоатому» услуг по обогащению урана.

«Производство урана — это составляющая национальной безопасности для нас», — подчеркнул Герман Галущенко.

Глава Минэнерго также напомнил, что несколько дней назад в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС была загружена первая партия ядерного топлива, разработанная американской компанией Westinghouse Electric Sweden AB и специалистами украинского НАЭК «Энергоатом». Это поставило точку в монополии россии на рынке ядерного топлива.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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