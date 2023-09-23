Galaxy Ring и Apple Ring перевернут рынок носимых устройств — Finance.ua

Galaxy Ring и Apple Ring перевернут рынок носимых устройств Сегодня 04:15 — Фондовый рынок

Samsung и Apple в скором времени могут серьезно встряхнуть рынок умных носимых устройств. Обе компании готовятся выйти в новый сегмент носимых устройств через Galaxy Ring и Apple Ring, и не трудно представить, как эти продукты могут повлиять на рынок таких устройств в целом.

Многие технологические компании пытались экспериментировать с новыми категориями продуктов, но большинство этих экспериментов не увенчались успехом или их продукты остались нишевыми. Умные кольца уже существуют, но они далеки от мейнстрима.

Samsung и Apple — два мобильных гиганта, которые обладают силой бренда, позволяющей проводить общеотраслевые изменения и создавать новые потоки доходов. Особенно Apple. И если оба технологических гиганта будут конкурировать за развивающийся сегмент умных колец, почти гарантированно, что Galaxy Ring и Apple Ring изменят наш взгляд на носимые устройства. Вот несколько основных причин, почему это может произойти.

Возможно, одна из лучших особенностей Galaxy Ring и Apple Ring — это то, что они удовлетворят клиентскую базу, которая, возможно, осталась нетронутой умными часами. Мы имеем в виду пользователей, которые хотели бы воспользоваться преимуществами отслеживания фитнеса и здоровья, но не хотят отказываться от своих традиционных часов и могут подумать, что умные часы немного похожи на игрушки.

Умные кольца сделают это возможным. Galaxy Ring и Apple Ring позволят этим потенциальным клиентам воспользоваться всеми преимуществами таких платформ, как Samsung Health и Apple Health, без умных часов или браслета. Хотите ли вы продолжать носить часы Rolex или G-Shock и при этом иметь возможность записывать данные о здоровье и фитнесе? И все это без ущерба для вашего чувства моды? Умные кольца сделают это возможным.

iTechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.