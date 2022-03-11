G7 готовит новый пакет санкций против россии — Finance.ua

G7 готовит новый пакет санкций против россии

Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в связи с ситуацией вокруг Украины страны G7 готовят против россии новый пакет санкций.

Об этом она заявила в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Трасс отметила, что суть санкций сводится к тому, чтобы добиться ослабления российской экономики.

После встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном она в интервью The Telegraph сказала: «Мы обсудили, какие еще санкции мы можем ввести. Нам вполне понятно, что кран нужно затянуть потуже».

«Санкции уже оказывают разрушительное влияние на российскую экономику», — отметила она, добавив, что введенные ограничения «уменьшают финансирование российской военной машины». Но Западу «надо делать больше».

По ее словам, пора «покончить со стратегической зависимостью от недружественных государств», включая зависимость от российских энергоносителей.

Британский премьер Борис Джонсон пообещал сократить импорт российской нефти и газа до конца этого года в рамках антироссийских санкций. Трасс сказала, что следует «изучить другие возможные области зависимости».

Она заявила: «Будь это минералы или редкоземельные металлы, мы должны работать над предотвращением будущих проблем до того, как они возникнут».

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