Финкомпании повышают уровень финансовой инклюзии в Украине — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Финкомпании повышают уровень финансовой инклюзии в Украине Сегодня 11:16 — Валюта

Финкомпании повышают уровень финансовой инклюзии в Украине

В 2023 году украинский финтех переживает возрождение , сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Национального банка Украины. Так, за три месяца текущего года сумма оформленных небанковских кредитов выросла на 39% и составила 9,23 млрд грн. За это время было заключено около 1,9 млн новых договоров. Это на 18% больше, чем в IV квартале прошлого года.

По данным лидера финтех-рынка компании Мoneyveo , им удалось нарастить клиентскую базу после приостановки деятельности в начале полномасштабного вторжения. На сегодняшний день количество пользователей сервиса достигает 1,26 млн человек.

«Во время войны у украинцев особенно возросла потребность в быстрых и доступных кредитных средствах на покрытие неотложных финансовых потребностей, таких как неожиданные расходы или погашение задолженностей — оплата за газоснабжение, электроэнергию и т. д. , — рассказывает СЕО Moneyveo Сергей Синченко. — Ежедневно наши операторы из контакт-центра слышат благодарности от клиентов именно за скорость и доступность услуги. Мы широко применяем цифровые технологии, что позволяет даже во время войны заботиться об эффективности процесса предоставления кредитов и обеспечить удобный доступ к своим услугам».

По словам Сергея, для удобства клиентов в Манивео воплотили ряд продакт-инноваций в период полномасштабной войны: сменили платформу сайта на Angular и перешли на технологию React в мобильном приложении. Кроме того, добавили для клиентов возможность входа в Личный кабинет через SMS и упростили добавление карты при подаче заявки на оформление кредита; реализовали возможность получения добора средств на любую пользовательскую карточку; запустили push-уведомления в мобильном приложении для информирования клиентов об акциях, промокодах и состоянии кредита. Для того, чтобы клиент мог быстрее и легче найти нужную информацию на сайте, были разработаны отдельные информационные страницы с подробными пояснениями: «Как оплатить кредит» и «Как оформить кредит».

О высокой востребованности услуг компании свидетельствуют топовые позиции в категории «Финансы» в магазинах приложений, где Moneyveo находится в лидерах, конкурируя с ведущими банками. Сервис достиг отметки 4,8 (из 5 возможных баллов) в AppStore и 4,7 (из 5 баллов) — в PlayMarket.

По материалам: Moneyveo

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