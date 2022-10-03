Фунт резко поднялся по отношению к доллару из-за отмены снижения налогов в Британии — Finance.ua

Фунт резко поднялся по отношению к доллару из-за отмены снижения налогов в Британии Сегодня 14:37 — Валюта

Фунт резко поднялся по отношению к доллару из-за отмены снижения налогов в Британии

Фунт стерлингов поднялся к доллару после того, как правительство Великобритании заявило, что отменит противоречивое снижение налогов, всколыхнувшее британские рынки.

Об этом пишет Reuters.

Фунт подскочил в начале торгов в Лондоне после того, как британское правительство объявило о планах отменить предложенную отмену более высокой ставки налога на прибыль, что вызвало негативную реакцию у правящей Консервативной партии.

В то же время цены на нефть также подскочили, поскольку ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи позже на этой неделе.

Акции в Азии преимущественно падали в ходе праздничных торгов, хотя японские рынки нашли поддержку благодаря сильным акциям энергетических компаний и производителей полупроводников.

Фунт вырос до 1,128 доллара, что является самым высоким показателем за 10 дней, тогда как фьючерсы FTSE намекали на сильное восстановление фондового рынка, пострадавшего из-за беспокойства по поводу планов расходов премьер-министра Лиз Трасс и министра финансов Кваси Квартенга.

«С точки зрения рынка это хороший шаг в правильном направлении. Рынкам нужно время, чтобы принять сообщение, но это должно ослабить давление», — сказал главный аналитик Nordea Ян фон Герих.

Економічна Правда По материалам:

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