Фунт резко поднялся по отношению к доллару из-за отмены снижения налогов в Британии — Finance.ua
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Фунт резко поднялся по отношению к доллару из-за отмены снижения налогов в Британии

Валюта
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Фунт резко поднялся по отношению к доллару из-за отмены снижения налогов в Британии
Фунт резко поднялся по отношению к доллару из-за отмены снижения налогов в Британии
Фунт стерлингов поднялся к доллару после того, как правительство Великобритании заявило, что отменит противоречивое снижение налогов, всколыхнувшее британские рынки.
Об этом пишет Reuters.
Фунт подскочил в начале торгов в Лондоне после того, как британское правительство объявило о планах отменить предложенную отмену более высокой ставки налога на прибыль, что вызвало негативную реакцию у правящей Консервативной партии.
В то же время цены на нефть также подскочили, поскольку ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи позже на этой неделе.

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Акции в Азии преимущественно падали в ходе праздничных торгов, хотя японские рынки нашли поддержку благодаря сильным акциям энергетических компаний и производителей полупроводников.
Фунт вырос до 1,128 доллара, что является самым высоким показателем за 10 дней, тогда как фьючерсы FTSE намекали на сильное восстановление фондового рынка, пострадавшего из-за беспокойства по поводу планов расходов премьер-министра Лиз Трасс и министра финансов Кваси Квартенга.
«С точки зрения рынка это хороший шаг в правильном направлении. Рынкам нужно время, чтобы принять сообщение, но это должно ослабить давление», — сказал главный аналитик Nordea Ян фон Герих.

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По материалам:
Економічна Правда
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