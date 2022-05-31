ФРС может приостановить ужесточение денежно-кредитной политики в сентябре. Что будет с долларом США? — Finance.ua

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ФРС может приостановить ужесточение денежно-кредитной политики в сентябре. Что будет с долларом США?

Сегодня 09:36 — Фондовый рынок

Материал подготовлен отделом аналитики финансовых рынков RoboForex

Вчера в США отмечали День памяти, поэтому биржи были закрыты. Настроение на рынках перед «длинными» выходными было «просто великолепным». Индекс S&P 500 прибавил 2%, а Nasdaq — 3%. На прошлой неделе основные фондовые индексы стремительно скорректировались от минимальных отметок нынешнего года. У инвесторов явно «проснулся аппетит» к риску. По информации Bank of America, Федрезерв может приостановить ужесточение монетарной политики в сентябре, если произойдет значительное ухудшение экономической ситуации, и инфляция спадет. Скорее всего, более «мягкая» риторика ФРС позволит индексу S&P 500 продолжить тот отскок, который случился в последние дни. Рынок был очень сильно «напуган и перепродан», поэтому логично было ожидать, что должна начаться коррекция (хотя бы на несколько недель).

Доходность по двухлетним гособлигациям США стабилизировалась возле отметки в 2,50%. Судя по всему, рынок перестал ожидать, что ФРС может поднять ставку к концу года до 2,75% или даже до 3,00%.

Доходность двухлетних облигаций США., ru.investing.com

При этом нельзя исключать того, что не исключены даже 2,50%, если выходящие экономические данные будут стремительно ухудшаться. Существуют значительные риски дальнейшего роста потребительских цен и падение спроса со стороны населения. Следствием может стать увеличение безработицы. В таком случае ФРС будет вынуждена пересмотреть свою текущую денежно-кредитную политику.

Производственный PMI ISM для США снижается второй месяц подряд до 55,4 в апреле 2022 года с 57,1 в марте по сравнению с рыночными прогнозами в 57,6.

United States ISM Purchasing Managers Index (PMI)., tradingeconomics.com

Это наихудшее значение с июля 2020 года, поскольку наблюдалось замедление производства, падение числа новых заказов и занятости. Между тем ценовое давление уменьшилось, а количество невыполненных заказов сократилось. Производственный сектор США находится под давлением роста спроса и проблем с логистикой. На данный момент бизнес страдает от нехватки рабочей силы, однако в случае дальнейшего роста цен ситуация может очень быстро измениться в худшую сторону.

На рынках пока господствует позитив. индекс S&P 500 «отскочил» от минимумов уже почти на 9%. Безусловно, откаты вниз вероятны, но в целом движение наверх может продолжиться. Никто не отменял продолжительных ралли на медвежьем рынке. И как показывает история, длиться они могут не одну неделю. По этой причине текущее ослабление доллара США является временным, и как только коррекционный рост завершится — инвесторы вновь начнут использовать его как «защитный» актив.

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