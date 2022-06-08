Французы выкупили у россиянки украинскую сеть магазинов Brocard — СМИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Французы выкупили у россиянки украинскую сеть магазинов Brocard — СМИ

Сегодня 20:45Фондовый рынок
17
Французский холдинг Philippe Benacin приобрел 100% акций двух ведущих украинских компаний, работающих в косметико-парфюмерной сфере: «Брокард-Украина» и «Эгзагон».
Об этом сообщает RAU со ссылкой на письмо Brocard Украина компаниям-партнерам.
Сумма сделки не разглашается.
В сообщении говорится, что соглашение было завершено еще 23 мая 2022 года, о чем был проинформирован Антимонопольный комитет.
После оформления всех документов Philippe Benacin Holding будет единственным владельцем как ООО «Брокард Украина», занимающегося розничной торговлей косметикой и парфюмерией, так и ООО «Эгзагон» — одного из крупнейших дистрибьюторов Украины в сфере товаров для красоты.
С 2010 года Brocard Ukraine принадлежал оффшорному кипрскому холдингу с российскими владельцами, а конечным бенефициаром компании была владелица российской сети Л’Этуаль Татьяна Володина.
Филипп Бенасин, совладелец и основатель холдинга, также является совладельцем, главой и главным исполнительным директором Interparfums — мощным игроком на международном рынке косметики и парфюмерии.
На 1 января 2022 года сеть насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании состоял из 1808 человек.
По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.