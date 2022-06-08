Французы выкупили у россиянки украинскую сеть магазинов Brocard — СМИ

Сегодня 20:45 — Фондовый рынок

Французский холдинг Philippe Benacin приобрел 100% акций двух ведущих украинских компаний, работающих в косметико-парфюмерной сфере: «Брокард-Украина» и «Эгзагон».

Об этом сообщает RAU со ссылкой на письмо Brocard Украина компаниям-партнерам.

Сумма сделки не разглашается.

В сообщении говорится, что соглашение было завершено еще 23 мая 2022 года, о чем был проинформирован Антимонопольный комитет.

После оформления всех документов Philippe Benacin Holding будет единственным владельцем как ООО «Брокард Украина», занимающегося розничной торговлей косметикой и парфюмерией, так и ООО «Эгзагон» — одного из крупнейших дистрибьюторов Украины в сфере товаров для красоты.

С 2010 года Brocard Ukraine принадлежал оффшорному кипрскому холдингу с российскими владельцами, а конечным бенефициаром компании была владелица российской сети Л’Этуаль Татьяна Володина.

Филипп Бенасин, совладелец и основатель холдинга, также является совладельцем, главой и главным исполнительным директором Interparfums — мощным игроком на международном рынке косметики и парфюмерии.

На 1 января 2022 года сеть насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании состоял из 1808 человек.

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