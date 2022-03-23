Французский нефтяной гигант TotalEnergies уходит из россии — Finance.ua
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Французский нефтяной гигант TotalEnergies уходит из россии

Сегодня 23:00Энергетика
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Французская многонациональная нефтегазовая компания TotalEnergies приняла решение о постепенном сворачивании своей деятельности в россии из-за ее агрессии против Украины.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«TotalEnergies инициировала постепенное приостановление своей деятельности в россии, гарантируя безопасность своим работникам на местах», — заявили в компании.
Также TotalEnergies не будет инвестировать в развитие проектов россии.
Кроме этого, нефтяной гигант больше не будет заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, чтобы как можно быстрее и не позднее конца 2022 года прекратить все закупки российской нефти и нефтепродуктов.
«TotalEnergies подтверждает решительное осуждение военной агрессии россии против Украины, которая имеет трагические последствия для украинского населения и угрожает миру в Европе», — отметили в компании.
Ранее два британских акционера TotalEnergies призвали компанию уйти из российских проектов и разорвать все связи с рф.
По материалам: Укрінформ
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