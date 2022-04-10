Франция готова «идти дальше» и запретить российскую нефть — министр — Finance.ua
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Франция готова «идти дальше» и запретить российскую нефть — министр

Сегодня 14:10
19
Министр финансов и экономики Франции Бруно Ле Мер заявил, что его страна «готова идти дальше» и ужесточать санкции против рф.
Об этом он сказал в интервью СNN.
«Ле Мэр назвал нападение на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли по меньшей мере 50 человек, „резней“, и призвал установить виновных, а также привлечь их к ответственности», — пишет CNN.
«Что касается Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что следующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе», — сказал Ле Мер.
Он отметил, что отказ Франции от российской нефти «изменит правила игры», но добавил, что для введения еще более жестких санкций против российского энергетического сектора необходимо «европейское единство».

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По словам министра, уже введенные санкции, согласованные ЕС, были очень эффективными и «самыми тяжелыми с момента создания ЕС»

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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