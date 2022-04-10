Франция готова «идти дальше» и запретить российскую нефть — министр

Сегодня 14:10

Министр финансов и экономики Франции Бруно Ле Мер заявил, что его страна «готова идти дальше» и ужесточать санкции против рф.

Об этом он сказал в интервью СNN.

«Ле Мэр назвал нападение на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли по меньшей мере 50 человек, „резней“, и призвал установить виновных, а также привлечь их к ответственности», — пишет CNN.

«Что касается Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что следующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе», — сказал Ле Мер.

Он отметил, что отказ Франции от российской нефти «изменит правила игры», но добавил, что для введения еще более жестких санкций против российского энергетического сектора необходимо «европейское единство».

По словам министра, уже введенные санкции, согласованные ЕС, были очень эффективными и «самыми тяжелыми с момента создания ЕС»

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.