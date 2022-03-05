Forbes сообщил, что ВСУ разнесли техники оккупантов на $3 млрд: чего именно лишились россияне — Finance.ua
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Forbes сообщил, что ВСУ разнесли техники оккупантов на $3 млрд: чего именно лишились россияне

Сегодня 19:47Мир
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Forbes сообщил, что ВСУ разнесли техники оккупантов на $3 млрд: чего именно лишились россиянеForbes сообщил, что ВСУ разнесли техники оккупантов на $3 млрд: чего именно лишились россияне, forbes.ua
Украинская армия, наносящая сокрушительный удар оккупантам, уничтожила российскую военную технику на сумму 331,2 млрд рублей, или примерно на 3 млрд долларов.
Об этом идет речь в оценке издания Forbes Украина.
Среди этой техники 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин (ББМ). В частности, разрушенные танки стоили России $1 млрд, а ББМ — $0,6 млрд, самолеты и вертолеты вместе — 1,1 млрд долларов.
Как отмечается, эта стоимость приблизительная: Forbes брал стоимость единицы техники в открытых источниках. К примеру, цена танка в расчетах — 4 млн долларов, по такой цене РФ поставляла танки в Алжир в 2006 году.
На данный момент не известно, какие именно самолеты были сбиты. Среди использующих РФ Су-25 за 11 млн долларов, Су-30 — 33 млн долларов, Су-34 — 36 млн долларов. Вооруженные Силы Украины также сбили два больших десантных самолета Ил-76 под Вальковом и под Кропивницким. Стоимость каждого по 86 млн долларов.
По материалам: Forbes.ua
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