Фонд госимущества приостанавливает проведение аукционов по приватизации и аренде госимущества — Finance.ua

Фонд госимущества приостанавливает проведение аукционов по приватизации и аренде госимущества
В связи с чрезвычайными событиями Фонд госимущества Украины вынужден временно приостановить проведение аукционов по приватизации и аренде госимущества.
Об этом говорится в сообщении фонда.
«Мы продолжаем работать и выполняем возложенные на нас законом обязанности. Дата возобновления проведения торгов будет уведомлена дополнительно. Верим, что это произойдет скоро. Будем информировать вас обо всех новостях, связанных с деятельностью ФГИ. Просим вас сохранять спокойствие и использовать информацию только из проверенных и надежных источников», — говорится в сообщении.
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