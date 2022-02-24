Фонд госимущества приостанавливает проведение аукционов по приватизации и аренде госимущества — Finance.ua

Фонд госимущества приостанавливает проведение аукционов по приватизации и аренде госимущества

Сегодня 19:32 — Аграрный рынок

Фонд госимущества приостанавливает проведение аукционов по приватизации и аренде госимущества

В связи с чрезвычайными событиями Фонд госимущества Украины вынужден временно приостановить проведение аукционов по приватизации и аренде госимущества.

Об этом говорится в сообщении фонда.

«Мы продолжаем работать и выполняем возложенные на нас законом обязанности. Дата возобновления проведения торгов будет уведомлена дополнительно. Верим, что это произойдет скоро. Будем информировать вас обо всех новостях, связанных с деятельностью ФГИ. Просим вас сохранять спокойствие и использовать информацию только из проверенных и надежных источников», — говорится в сообщении.

Ключевые американские фондовые рынки отреагировали падением на начало полномасштабного вторжения российских военных в Украину.

Одно из главных предприятий почтовой связи «Укрпочта» прекращает работу 24 февраля из-за введения военного положения. «Новая почта» продолжает работать.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью