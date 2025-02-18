Фонд госимущества на прошлой неделе реализовал активов на 40,6 млн грн: самый дорогой объект — Finance.ua
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Фонд госимущества на прошлой неделе реализовал активов на 40,6 млн грн: самый дорогой объект

Фондовый рынок
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Фонд госимущества на прошлой неделе реализовал активов на 40,6 млн грн: самый дорогой объект
Фонд госимущества на прошлой неделе реализовал активов на 40,6 млн грн: самый дорогой объект
По итогам 13 успешных приватизационных аукционов Фонд государственного имущества привлек в бюджет 40,6 млн грн.
Об этом пресс-служба фонда сообщила в Фейсбуке.
«На прошлой неделе команда Фонда государственного имущества Украины провела 13 успешных онлайн-аукционов по приватизации на сумму 40,6 млн гривен. Все торги проходили в электронной системе Prozorro. В общей сложности за лоты соревновались 90 участников, то есть в среднем на лот приходилось 6,9 желающих получить в собственность объекты», — говорится в сообщении.
Фонд госимущества на прошлой неделе реализовал активов на 40,6 млн грн: самый дорогой объект
Самым дорогим объектом на прошлой неделе стало админздание в Черкассах.
Участие в торгах приняли 11 потенциальных инвесторов, в результате чего финальная цена объекта составляла 21 млн грн. Кроме того, победитель дополнительно должен уплатить 4,2 млн грн НДС, поэтому общий экономический эффект может составить 25,2 млн грн.
На этой неделе команда ФГИУ планирует провести 18 онлайн-аукционов по приватизации. Среди предложений единые имущественные комплексы ГП «Экотрансэнерго» и ГП «Киевоблстройинвест».
По материалам:
Finance.ua
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