Фонд госимущества готовится к приватизации конфискованного Демуринского ГОК — Finance.ua

Фонд госимущества готовится к приватизации конфискованного Демуринского ГОК Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

Фонд государственного имущества готовится выставить на приватизацию Демуринский горно-обогатительный комбинат, который до конфискации принадлежал российскому бизнесмену Михаилу Шелкову.

Об этом глава Фонда государственных имуществ Рустем Умеров рассказал в интервью Forbes.

Он отметил, что в Фонд уже передали активы президента-беглеца Виктора Януковича и российского олигарха Владимира Евтушенкова, а также Демуринский ГОК, до недавнего времени принадлежавший российскому олигарху Михаилу Шелкову.

«Демуринский ГОК готовим выставлять на приватизацию. По другим активам еще ведем работу по принятию в управление», — рассказал Умеров и уточнил, что с передачей в Фонд других российских активов, которые будут конфискованы, их также отправят на приватизацию.

Также Умеров отметил, что Николаевский глиноземный завод Олега Дерипаски до сих пор юридически не поступил в управление ФГИУ. Однако как только это произойдет, в Фонде планируют «быстро выставлять на аукцион».

«В целом на подготовку объекта к приватизации нужно от 60-90 дней. Реально начать приватизацию завода во втором-третьем квартале этого года», — добавил Умеров.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.