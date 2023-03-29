Фонд госимущества готовится к приватизации конфискованного Демуринского ГОК — Finance.ua
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Фонд госимущества готовится к приватизации конфискованного Демуринского ГОК

Фондовый рынок
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Фонд государственного имущества готовится выставить на приватизацию Демуринский горно-обогатительный комбинат, который до конфискации принадлежал российскому бизнесмену Михаилу Шелкову.
Об этом глава Фонда государственных имуществ Рустем Умеров рассказал в интервью Forbes.
Он отметил, что в Фонд уже передали активы президента-беглеца Виктора Януковича и российского олигарха Владимира Евтушенкова, а также Демуринский ГОК, до недавнего времени принадлежавший российскому олигарху Михаилу Шелкову.
«Демуринский ГОК готовим выставлять на приватизацию. По другим активам еще ведем работу по принятию в управление», — рассказал Умеров и уточнил, что с передачей в Фонд других российских активов, которые будут конфискованы, их также отправят на приватизацию.
Также Умеров отметил, что Николаевский глиноземный завод Олега Дерипаски до сих пор юридически не поступил в управление ФГИУ. Однако как только это произойдет, в Фонде планируют «быстро выставлять на аукцион».
«В целом на подготовку объекта к приватизации нужно от 60-90 дней. Реально начать приватизацию завода во втором-третьем квартале этого года», — добавил Умеров.
По материалам:
Економічна Правда
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