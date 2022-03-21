ФЛПы снова могут уплатить налоги в «Дії» — Finance.ua

Предыстория. С начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Совместно с Государственной налоговой службой удалось возобновить работу комплекса реестров, касающихся налоговых услуг.
Теперь ФЛП 1-3 группы без наемных работников на упрощенной системе налогообложения снова могут уплатить налоги в несколько кликов в приложении «Дія».
Как уплатить налоги ФЛП через «Дія»:
В приложении нажмите — Услуги — Налоги ФЛП;
Выберите — Уплата налогов и сборов;
Выберите налог и период, за который платите;
Кликните — Уплатить.
Таким образом, предприниматели смогут платить налоги вовремя со своего смартфона и с любого места.