ФЛПы снова могут уплатить налоги в «Дії» — Finance.ua

ФЛПы снова могут уплатить налоги в «Дії»

Сегодня 17:50 — Личные финансы

ФЛПы снова могут уплатить налоги в «Дії»

Предприниматели могут платить налоги в «Дії» — услуга снова доступна в приложении.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Предыстория. С начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Совместно с Государственной налоговой службой удалось возобновить работу комплекса реестров, касающихся налоговых услуг.

Теперь ФЛП 1-3 группы без наемных работников на упрощенной системе налогообложения снова могут уплатить налоги в несколько кликов в приложении «Дія».

Как уплатить налоги ФЛП через «Дія»:

В приложении нажмите — Услуги — Налоги ФЛП;

Выберите — Уплата налогов и сборов;



Выберите налог и период, за который платите;



Кликните — Уплатить.

Таким образом, предприниматели смогут платить налоги вовремя со своего смартфона и с любого места.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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