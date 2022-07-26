Fitch прогнозирует сокращение ВВП Украины на треть — Finance.ua
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Fitch прогнозирует сокращение ВВП Украины на треть

Казна и Политика
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ВВП Украины в 2022 году упадет на 33%, а в 2023 году возрастет на 4%.
Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Согласно ему, ожидаемая инфляция на конец 2022 года составит 30%, а в 2023 году ее средний показатель может составить 20%.
Профицит текущего счета платежного баланса в текущем году может составить 2% ВВП, а в будущем году будет дефицит 1,6%.
Агентство прогнозирует, что дефицит госбюджета Украины в 2022 году составит 29,1% ВВП, а в 2023 году составит 22,4% ВВП.
Как следствие госдолг может вырасти на 48.п.п. в 2022 году до 92% ВВП и 103% ВВП к концу 2023 года (это без учета гарантированного государством долга, который составляет около 8% ВВП).
Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины с CCC до C (преддефолтный). Агентство не исключает понижения рейтинга до RD (ограниченный дефолт).
По материалам:
Фінансовий клуб
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