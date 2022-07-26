Fitch прогнозирует сокращение ВВП Украины на треть — Finance.ua

Fitch прогнозирует сокращение ВВП Украины на треть Сегодня 12:12 — Казна и Политика

ВВП Украины в 2022 году упадет на 33%, а в 2023 году возрастет на 4%.

Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Согласно ему, ожидаемая инфляция на конец 2022 года составит 30%, а в 2023 году ее средний показатель может составить 20%.

Профицит текущего счета платежного баланса в текущем году может составить 2% ВВП, а в будущем году будет дефицит 1,6%.

Агентство прогнозирует, что дефицит госбюджета Украины в 2022 году составит 29,1% ВВП, а в 2023 году составит 22,4% ВВП.

Как следствие госдолг может вырасти на 48.п.п. в 2022 году до 92% ВВП и 103% ВВП к концу 2023 года (это без учета гарантированного государством долга, который составляет около 8% ВВП).

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины с CCC до C (преддефолтный). Агентство не исключает понижения рейтинга до RD (ограниченный дефолт).

Фінансовий клуб По материалам:

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