Финская авиакомпания дает скидку 95% на билеты для украинцев — Finance.ua

Финская авиакомпания дает скидку 95% на билеты для украинцев
Финская авиакомпания Finnair предлагает скидку 95% для украинцев на авиабилеты в Хельсинки при полете до 30 сентября 2023 года из пяти городов Европы.
Об этом сообщает avianews.com.
Скидка распространяется на тариф, но не действует на сборы аэропорта.
Каких путешествий это касается? Купить билеты по сниженной цене можно только в одну сторону в Хельсинки из аэропортов:
- Кракова,
- Варшавы,
- Гданьска,
- Будапешта,
- Праги.
Исключение составляет рейс Варшава-Хельсинки AY1144 — на него скидка не действует.
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Авиабилеты на рейсы Finnair по сниженной цене можно купить на сайте авиакомпании по промокоду UKRAINE95.
Билет необходимо искать только в одну сторону — если выбрать билеты в обе стороны, скидка не будет действовать.
Цена. Стандартная цена перелета из Кракова в Хельсинки на 20 июля составляет 1027 злотых по тарифу Economy Classic. Он включает в себя 8 кг ручной клади и багаж до 23 кг.
Если использовать промокод, то цена билета снижается до 102 злотых.
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