Финляндия отменила пассажирские поезда в россию — Finance.ua
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Финляндия отменила пассажирские поезда в россию

Сегодня 23:15
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Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией скоростными поездами Allegro прекращается с 28 марта.
Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.
По словам министра по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен, дальнейшая эксплуатация поездов Allegro «нецелесообразна».
В воскресенье, 27 марта, поезд Allegro из Хельсинки в Санкт-Петербург будет курсировать только утром, а дневной поезд AE786 будет отменен.
«До сих пор мы продолжали работать поездами Allegro в соответствии с официальными инструкциями, и целью было обеспечить доступ финнов в Финляндию. За эти недели люди, желавшие уехать из россии, успели покинуть страну», — заявил директор по пассажирским перевозкам железнодорожного концерна VR Group Топи Симола.
1 марта VR Group, отвечающий за эксплуатацию Allegro, объявил о прекращении сотрудничества с Российской железной дорогой из-за санкций в результате войны в Украине.
Тогда заявлялось, что поезда Allegro пока продолжат курсировать, чтобы обеспечить возвращение финнов домой из россии.
По материалам: Економічна Правда
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