FinAwards 2025: названы лучшие премиальные карты — Finance.ua

FinAwards 2025: названы лучшие премиальные карты
В Киеве состоялось награждение тройки призеров в номинации «Лучшая премиальная карта» в рамках FinAwards 2025. Организаторы премии — одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
В этом году за победу в номинации «Лучшая премиальная карта» боролись 18 банков. Лучшим были названы ПриватБанк и пакет Premium MAX с премиальной картой Visa Infinite Premium и World Elite.
Условия по карте:
- стоимость оформления карты/открытия счета не тарифицируется;
- стоимость обслуживания карты: не тарифицируется при наличии расходов от 50 тыс. грн в месяц, при невыполнении условия — 600 грн в месяц.
Плюшки, фишки:
- «Привет» — банковская программа лояльности с действительно персонализированными предложениями под клиента;
- уникальные промо с кешбэками от ПриватБанка и партнеров (ОККО, WOG, магазины одежды и обуви, кафе и рестораны
и т. п.) и скидками (Rozetka, MoYo и т. п.);
- PrivatPay — собственный кошелек для удобных оплат.
«Серебро» получил monobank и его карта IRON. Условия по карте:
- стоимость оформления карты/открытия счета: 2 тыс. грн;
- стоимость обслуживания карты: 750 грн.
Какие есть фишки:
- уникальная кешбэк-программа — «мили», которая позволяет оплачивать железнодорожные и авиабилеты, пользуясь из кешбэка от транзакций по карте. За каждые 1 тыс. грн расходов клиент получает 15 миль. При покупке билетов расчет 1 миля = 1 грн стоимости билетов.
Третье место занял Райффайзен Банк и пакет услуг «Престиж». С условиями:
- стоимость оформления карты/открытия счета: 0 грн;
- стоимость обслуживания карты:
— 0 грн — при условии проведения платежей на общую сумму от 20 тыс. грн;
— 650 грн/мес. — если условие не выполнено.
Плюшки, фишки:
- кешбэк от Райфа с премиальными категориями;
- вклад по требованию «Растущий» до 5,75% годовых в гривне;
- повышенный кредитный лимит по кредиту наличными до 750 тыс. грн и до 500 тыс. грн по кредитной карте для Премиум клиентов;
- удобный диджитал онбординг на премиальную карту Visa Signature в приложении MyRaif в несколько кликов;
- уникальная возможность купить валюту по специальному курсу через приложение Raiffeisen Online;
- эксклюзивные еженедельные акционные предложения для Премиум клиентов в рамках «Happy train»;
- обналичивание (собственные средства клиента) без комиссии в банкоматах по всему миру;
- бесплатное снятие наличных с валютной карты в кассе Райфа;
- снижен тариф 1,5% на снятие наличных с валютной карты за рубежом;
- полис страхования по выбору клиента в подарок.
Четвертое место в активе Ощадбанка и их премиальной карты Mastercard World Elite в тарифном пакете MORE. Замкнул топ-5 номинации «Креди Агриколь Банк» и их карточное пакетное предложение «Sommelier».
Распределение голосов было следующим образом:
- победители по голосам Председателей правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере)
— 1 место — Ощадбанк;
— 2 место — monobank и Райффайзен Банк;
— 3 место — Укргазбанк;
— 4 место — ПриватБанк;
— 5 место — Таскомбанк.
- победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, которые не работают непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины Finance.ua и Минфин)
— 1 место — monobank;
— 2 место — ПриватБанк;
— 3 место — Райффайзен Банк;
— 4 место — Креди Агриколь Банк;
— 5 место — Ощадбанк.
- выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами)
— 1 место — ПриватБанк;
— 2 место — абанк;
— 3 место — Ощадбанк;
— 4 место — monobank
— 5 место — Укрсиббанк.
Добавим, что в прошлом году победу в этой номинации одержал УкрСиббанк.
Справка Finance.ua:
- FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;
- каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
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