FinAwards 2025: названы лучшие премиальные карты — Finance.ua

FinAwards 2025: названы лучшие премиальные карты Сегодня 10:15 — Финтех и Карты

В Киеве состоялось награждение тройки призеров в номинации «Лучшая премиальная карта» в рамках FinAwards 2025 . Организаторы премии — одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

В этом году за победу в номинации «Лучшая премиальная карта» боролись 18 банков. Лучшим были названы ПриватБанк и пакет Premium MAX с премиальной картой Visa Infinite Premium и World Elite.

Награду получил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко

Условия по карте:

стоимость оформления карты/открытия счета не тарифицируется;

стоимость обслуживания карты: не тарифицируется при наличии расходов от 50 тыс. грн в месяц, при невыполнении условия — 600 грн в месяц.

Плюшки, фишки:

«Привет» — банковская программа лояльности с действительно персонализированными предложениями под клиента;

уникальные промо с кешбэками от ПриватБанка и партнеров (ОККО, WOG, магазины одежды и обуви, кафе и рестораны и т. п. ) и скидками (Rozetka, MoYo и т. п. );

) и скидками (Rozetka, MoYo ); PrivatPay — собственный кошелек для удобных оплат.

monobank и его карта IRON. Условия по карте: «Серебро» получили его карта

стоимость оформления карты/открытия счета: 2 тыс. грн;

стоимость обслуживания карты: 750 грн.

Какие есть фишки:

уникальная кешбэк-программа — «мили», которая позволяет оплачивать железнодорожные и авиабилеты, пользуясь из кешбэка от транзакций по карте. За каждые 1 тыс. грн расходов клиент получает 15 миль. При покупке билетов расчет 1 миля = 1 грн стоимости билетов.

Райффайзен Банк и пакет услуг «Престиж». С условиями: Третье место занял

стоимость оформления карты/открытия счета: 0 грн;

стоимость обслуживания карты:

— 0 грн — при условии проведения платежей на общую сумму от 20 тыс. грн;

— 650 грн/мес. — если условие не выполнено.

Плюшки, фишки:

кешбэк от Райфа с премиальными категориями;

вклад по требованию «Растущий» до 5,75% годовых в гривне;

повышенный кредитный лимит по кредиту наличными до 750 тыс. грн и до 500 тыс. грн по кредитной карте для Премиум клиентов;

удобный диджитал онбординг на премиальную карту Visa Signature в приложении MyRaif в несколько кликов;

уникальная возможность купить валюту по специальному курсу через приложение Raiffeisen Online;

эксклюзивные еженедельные акционные предложения для Премиум клиентов в рамках «Happy train»;

обналичивание (собственные средства клиента) без комиссии в банкоматах по всему миру;

бесплатное снятие наличных с валютной карты в кассе Райфа;

снижен тариф 1,5% на снятие наличных с валютной карты за рубежом;

полис страхования по выбору клиента в подарок.

Четвертое место в активе Ощадбанка и их премиальной карты Mastercard World Elite в тарифном пакете MORE. Замкнул топ-5 номинации «Креди Агриколь Банк» и их карточное пакетное предложение «Sommelier».

Распределение голосов было следующим образом:

победители по голосам Председателей правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере)

— 1 место — Ощадбанк

— 2 место — monobank и Райффайзен Банк;

— 3 место — Укргазбанк;

— 4 место — ПриватБанк;

— 5 место — Таскомбанк.

победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, которые не работают непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины Finance.ua и Минфин)

— 1 место — monobank;

— 2 место — ПриватБанк;

— 3 место — Райффайзен Банк;

— 5 место — Ощадбанк.

выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами)

— 1 место — ПриватБанк;

— 2 место — абанк;

— 3 место — Ощадбанк;

— 4 место — monobank

— 5 место — Укрсиббанк.

Добавим, что в прошлом году победу в этой номинации одержал УкрСиббанк.

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;

каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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