FinAwards-2023: какие банки признали наиболее инновационными и технологичными — Finance.ua
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FinAwards-2023: какие банки признали наиболее инновационными и технологичными

Фондовый рынок
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В Киеве состоялась шестая церемония награждения лучших финансовых продуктов и клиентских сервисов — FinAwards. Основатели премии — сайты Finance.ua и Минфин.
Одна из более 40 номинаций этого года — «Ведущие технологии и инновации». В ней были представлены банки и компании, которые в течение 2022-2023 годов внедрили новые технологические разработки, позволившие оптимизировать процессы и создать дополнительную ценность для клиентов: повысили качество обслуживания, сократили время операций, дали доступ к новым сервисам и т.д.
Всего за первенство сражались 17 претендентов. Тройка лидеров в этом году следующая:
  • третье место занял monobank с проектами: сервис накопления «Банка», Благо-Ялинка, Expirenza;
  • второе место досталось Конкордбанку с проектами: мобильный эквайринг в смартфоне, QR-терминал;
  • безоговорочным лидером с проектами «Терминал», сервис «Касса» (ПРРО), сервис «Пополнение на кассе», сервис «Наличные на кассе», Инвойсинг, Электронная отчетность, Бюджет стал ПриватБанк.
FinAwards-2023: какие банки признали наиболее инновационными и технологичными
Член правления по вопросам розничного бизнеса ПриватБанка Дмитрий Мусиенко с наградой и CEO Treeum Валерия Лунева
«Нам понадобилось менее 45 дней, чтобы перенести все ІТ-процессы в облако и запустить все программы и сервисы из облачной среды. Во второй день после полномасштабного вторжения запустили программы для поддержки наших клиентов — розничных и бизнеса. Также внедряем современные цифровые технологии для максимального быстрого рассмотрения и обработки кредитных заявок, чтобы кредиты были наиболее доступны бизнесу», — рассказали Finance.ua в ПриватБанке.
ПриватБанк с начала полномасштабной войны привлек более 1 млн новых клиентов и сейчас обслуживает 18,7 млн активных клиентов.

О премии FinAwards

Порталы Finance.ua и Минфин ежегодно проводят церемонию награждения с 2018 года. Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг. Участники конкурса могут получить независимую экспертную оценку своей работы.
В военных условиях церемония награждения уже проходит второй год подряд. В этом году организаторы изменили цвет награды с привычного золота на стальной, что символизирует мощь и устойчивость банковского и финансового секторов.
По материалам:
Finance.ua
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