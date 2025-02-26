Финансовый пессимизм американцев достиг самого низкого уровня за последние 11 лет — Finance.ua

Финансовый пессимизм американцев достиг самого низкого уровня за последние 11 лет Сегодня 18:33

Финансовый пессимизм американцев достиг самого низкого уровня за последние 11 лет

Настроения пессимизма охватили все возрастные и социальные группы, независимо от дохода или политических предпочтений.

Основным фактором беспокойства является возвращение высокой инфляции уже в ближайшие 12 месяцев, подчеркивается в отчете.

Кроме того, в последние годы рост цен стал основной причиной беспокойства американцев по поводу личного финансового положения.

Такие настроения могут влиять на потребительское поведение, в частности уменьшение расходов и инвестиций, что, в свою очередь, может замедлить экономический рост.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.