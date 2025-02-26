Финансовый пессимизм американцев достиг самого низкого уровня за последние 11 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финансовый пессимизм американцев достиг самого низкого уровня за последние 11 лет

35
Финансовый пессимизм американцев достиг самого низкого уровня за последние 11 лет
Финансовый пессимизм американцев достиг самого низкого уровня за последние 11 лет
Настроения пессимизма охватили все возрастные и социальные группы, независимо от дохода или политических предпочтений.
Передает в исследовании Мичиганский университет.
Основным фактором беспокойства является возвращение высокой инфляции уже в ближайшие 12 месяцев, подчеркивается в отчете.
Финансовый пессимизм американцев достиг самого низкого уровня за последние 11 лет
Кроме того, в последние годы рост цен стал основной причиной беспокойства американцев по поводу личного финансового положения.
Такие настроения могут влиять на потребительское поведение, в частности уменьшение расходов и инвестиций, что, в свою очередь, может замедлить экономический рост.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.