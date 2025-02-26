Финансовый пессимизм американцев достиг самого низкого уровня за последние 11 лет — Finance.ua

Финансовый пессимизм американцев достиг самого низкого уровня за последние 11 лет
Настроения пессимизма охватили все возрастные и социальные группы, независимо от дохода или политических предпочтений.
Передает в исследовании Мичиганский университет.
Основным фактором беспокойства является возвращение высокой инфляции уже в ближайшие 12 месяцев, подчеркивается в отчете.
Кроме того, в последние годы рост цен стал основной причиной беспокойства американцев по поводу личного финансового положения.
Такие настроения могут влиять на потребительское поведение, в частности уменьшение расходов и инвестиций, что, в свою очередь, может замедлить экономический рост.
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