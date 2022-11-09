Факторы, сдерживающие строительную деятельность в Украине: данные Госстата — Finance.ua

Факторы, сдерживающие строительную деятельность в Украине: данные Госстата Сегодня 21:29 — Недвижимость

Из-за повышения стоимости строительных работ цены на жилье стремительно пойдут вверх. В то же время отрасль все еще сдерживает ряд факторов, в частности, финансовая нестабильность и низкий спрос.

Об этом говорится в анализе Госстата по поводу ожидания строительных предприятий относительно перспектив развития их деловой активности на IV квартал 2022 года.

Строительная деятельность в Украине: чего ожидать в IV квартале 2022 года

В IV квартале текущего года индикатор деловой уверенности в строительстве несколько повысился. По сравнению с III кварталом он вырос на 8,7%. Хотя этот показатель до сих пор имеет отрицательное значение, как информирует Госстат, он закрепился на отметке минус 60,4%, если сравнивать с данными в начале 2022 года.

Также строители надеются вернуться к тому же уровню объема заказов, что и в III квартале. В то же время, сравнивая уровень ожидаемых заказов с довоенными временами, наблюдается проседание на 80%.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.