Факторы, сдерживающие строительную деятельность в Украине: данные Госстата — Finance.ua
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Факторы, сдерживающие строительную деятельность в Украине: данные Госстата

Недвижимость
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Из-за повышения стоимости строительных работ цены на жилье стремительно пойдут вверх. В то же время отрасль все еще сдерживает ряд факторов, в частности, финансовая нестабильность и низкий спрос.
Об этом говорится в анализе Госстата по поводу ожидания строительных предприятий относительно перспектив развития их деловой активности на IV квартал 2022 года.
Строительная деятельность в Украине: чего ожидать в IV квартале 2022 года
В IV квартале текущего года индикатор деловой уверенности в строительстве несколько повысился. По сравнению с III кварталом он вырос на 8,7%. Хотя этот показатель до сих пор имеет отрицательное значение, как информирует Госстат, он закрепился на отметке минус 60,4%, если сравнивать с данными в начале 2022 года.
Также строители надеются вернуться к тому же уровню объема заказов, что и в III квартале. В то же время, сравнивая уровень ожидаемых заказов с довоенными временами, наблюдается проседание на 80%.
По материалам:
Телеканал 24
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