Евросоюз запретит наличные расчеты на сумму свыше €10 тысяч — Finance.ua

Евросоюз запретит наличные расчеты на сумму свыше €10 тысяч Сегодня 12:03 — Валюта

Евросоюз запретит наличные расчеты на сумму свыше €10 тысяч

Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, в частности, запрет наличных расчетов на сумму более 10 тыс. евро.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АРА

«В будущем в Европейском Союзе будут запрещены наличные расчеты на сумму более 10 тыс. евро. В четверг участники переговоров из Европейского парламента и стран-членов согласовали общеевропейские правила противодействия отмыванию денег, призванные закрыть пробелы в национальном законодательстве. Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях», — говорится в сообщении.

Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами. Согласно соглашению, с 2029 года новый закон также будет применяться к финансово сильным футбольным клубам, таким как немецкие «Бавария» и «Боруссия». Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается «потенциальными воротами для отмывания денег в Европе».

Контроль

Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.

Закон еще должен быть официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority — AMLA).

Как сообщал Укринформ, исследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) продемонстрировало, что Кипр играет важную роль в сокрытии состояния российских олигархов даже после начала полномасштабной войны рф против Украины. При этом у Европейского центрального банка нет достаточных рычагов для контроля за банковской системой Кипра.

Укрінформ По материалам:

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