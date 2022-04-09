Евросоюз ввел квоты на импорт калийных и сложных удобрений из россии — Finance.ua
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Евросоюз ввел квоты на импорт калийных и сложных удобрений из россии

Сегодня 22:15Фондовый рынок
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Евросоюз в рамках очередного пакета санкций ограничил импорт удобрений из россии.
Ограничения не распространяются на поставки до 10 июля в рамках контрактов, заключенных до 9 апреля этого года, говорится в официальном журнале ЕС.
С 10 июля Евросоюз вводит квоты на импорт ряда российских удобрений сроком на один год. Квота на ввоз хлористого калия (код 3104 20) составит 837,57 тыс. тонн, сложных и других удобрений с содержанием калия (коды 3105 20, 3105 60 и 3105 90) — 1 млн 577,807 тыс. тонн.
Размер квот Еврокомиссия может корректировать.
Ограничения на ввоз других видов удобрений не предусмотрены.
Ранее в пятницу Еврокомиссия сообщила, что в рамках нового пакета санкций против россии предпримет «меры по противодействию поставкам хлористого калия из Беларуси» в обход санкций.

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По материалам: Інтерфакс-Україна
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