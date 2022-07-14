Евросоюз может снять санкции с некоторых россиян, — Bloomberg Сегодня 21:32 — Мир

Евросоюз может снять санкции с некоторых россиян, — Bloomberg

Европейский союз обсуждает отмену санкций в отношении некоторых россиян. Это связано с тем, что санкции могли быть наложены на слабых основаниях.

Об этом пишет Bloomberg.

В настоящее время около 30 человек обратились в суд ЕС с просьбой исключить их из списков санкций, а еще около 10 обратились с таким запросом непосредственно в ЕС.

Юридическая служба Европейского совета сообщила послам ЕС в среду, что некоторые из этих запросов были оправданы, поскольку информация, предоставленная под санкциями, показала, что доказательства, лежащие в основе наказаний, были либо слабыми, либо старыми, либо неверными, по мнению людей.

Однако новые оценки будут касаться небольшой доли целевых лиц. С начала войны в феврале ЕС подверг санкциям сотни людей, в том числе десятки магнатов, бизнесменов, политиков и военных.

Напомним, по сообщению СМИ, Евросоюз может предоставить седьмой пакет санкций против россии на следующей неделе.

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