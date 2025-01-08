Европротокол в 2025 году: что изменилось с обновлением законодательства — Finance.ua
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Европротокол в 2025 году: что изменилось с обновлением законодательства

Личные финансы
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Европротокол в 2025 году: что изменилось с обновлением законодательства
Европротокол в 2025 году: что изменилось с обновлением законодательства
Европротокол — это современный способ оформления ДТП без вызова полиции. Использование Европротокола позволяет водителям избежать административной ответственности, в том числе штрафов, изъятия водительского удостоверения и судебных разбирательств.
При этом заполненный бланк Европротокола является юридическим основанием для получения страховой выплаты.
О том, что изменилось в Европротоколах в 2025 году, рассказали в МТСБУ.

Условия применения Европротокола в 2025 году

Использовать Европротокол можно при следующих условиях:
  • ДТП является контактным и произошло с участием только двух транспортных средств.
  • В результате ДТП не был причинен вред здоровью или жизни людей.
  • Повреждены или уничтожены исключительно транспортные средства.
  • Оба транспортных средства застрахованы по договору ОСАГО.
  • Водители не находятся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического) или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции
  • Участники ДТП пришли к соглашению об обстоятельствах его совершения.

Новые лимиты возмещения

С 1 января 2025 года отменен лимит возмещения по Европротоколу в размере 80 000 грн. Теперь страховое возмещение будет покрываться в пределах страховой суммы за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, по внутреннему договору ОСАГО, который по договорам, заключенным в 2025 году, составляет 250 000 грн.

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Если договор ОСАГО виновника ДТП заключен до 1 января 2025 года, применяется страховая сумма за вред, причиненный имуществу потерпевших, предусмотренная настоящим договором. При наличии у виновника на момент ДТП договора ОСАГО, заключенного на условиях Закона № 1961, максимальная сумма возмещения за вред, причиненный имуществу, составляет 160 000 грн.

Способы заполнения Европротокола

Существует два варианта оформления ДТП с помощью Европротокола:
  1. Электронный Европротокол Оформить онлайн можно через сервис https://dtp.mtsbu.ua/index.html. Преимущества электронного формата:
  • Автоматическая проверка данных в Центральной базе данных МТСБУ.
  • Подсказки на каждом этапе заполнения.
  • Мгновенная передача информации в страховые компании и базу МТСБУ.
  1. Бумажный Европротокол. Бланк предоставляется страховой компанией при оформлении полиса ОСАГО. При использовании бумажной формы водителям необходимо:
  • Заполните все поля документа вручную.
  • Провести фото- или видеофиксацию последствий ДТП.
  • Подать документы в страховые компании обеих сторон в течение трех дней.
Подробнее о самостоятельном оформлении ДТП с помощью Европротокола можно узнать в разделе «Образование» на официальном сайте МТСБУ по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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