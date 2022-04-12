Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян — Finance.ua

Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян

Сегодня 10:31 — Казна и Политика

Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян

Европейское полицейское агентство (Европол) объявило о начале операции по выявлению активов, принадлежащих попавшим под санкции россиянам.

Об этом говорит сообщение на сайте Европола.

Новая операция будет называться «Оскар». Она будет проводиться в сотрудничестве со странами ЕС, Евроюстом, Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраной Frontex.

В Европоле отмечают, что операция такого масштаба будет длиться минимум год и будет включать ряд отдельных расследований.

«Операция „Оскар“ также будет направлена на поддержку уголовных расследований государствами-членами по обходу торгово-экономических санкций ЕС», — уточняют в Европоле.

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