Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян — Finance.ua

Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян
Сегодня 10:31 — Казна и Политика Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян
Европейское полицейское агентство (Европол) объявило о начале операции по выявлению активов, принадлежащих попавшим под санкции россиянам.
Об этом говорит сообщение на сайте Европола.
Новая операция будет называться «Оскар». Она будет проводиться в сотрудничестве со странами ЕС, Евроюстом, Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраной Frontex.
В Европоле отмечают, что операция такого масштаба будет длиться минимум год и будет включать ряд отдельных расследований.
«Операция „Оскар“ также будет направлена на поддержку уголовных расследований государствами-членами по обходу торгово-экономических санкций ЕС», — уточняют в Европоле.
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