Европейский фондовый рынок потерял почти 7 миллиардов долларов на фоне войны в Украине — Finance.ua

Европейский фондовый рынок потерял почти 7 миллиардов долларов на фоне войны в Украине

Сегодня 16:06

Отток инвестиций с акций европейских компаний достиг 6,7 млрд долларов за неделю, закончившуюся 2 марта.

Подходящие расчеты приводит Bloomberg.

Инвесторы массово выводят средства из европейских активов на фоне продления российской вооруженной агрессии против Украины.

Ключевой фондовый индекс Европы Stoxx Europe 600 упал уже на 13% от своего пика в январе. Для сравнения, американский S&P500 потерял около 9%.

Опасения инвесторов также вызывают вероятные перебои с поставкой сырья из России и Украины, которые могут вызвать скачок инфляции и значительно замедлить экономический рост.

Многие инвесторы пытаются переждать турбулентность в золоте и денежных фондах. К примеру, приток средств в золото составил уже около 1,9 млрд долларов.

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