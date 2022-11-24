Европарламент поддержал предоставление Украине 18 млрд евро помощи — Finance.ua

Европарламент поддержал предоставление Украине 18 млрд евро помощи Сегодня 15:00

Европарламент одобрил решение о предоставлении Украине 18 млрд евро финансовой помощи в следующем году.

Об этом сообщает президент Европарламента Роберта Мецола в Twitter

По ее словам, европейские парламентарии приняли решение рекордно быстро.

«Через 9 месяцев неизбирательной войны, которую ведет кремль, наша поддержка Украины только усиливается. Мы не сдвинемся с места», — отметила она.

Выделение Украине финансовой помощи поддержали 507 депутатов, против — 38, еще 26 европейских политиков воздержались. Теперь решение должно быть одобрено представителями стран-членов Евросоюза.

Напомним, Еврокомиссия ранее анонсировала пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе, Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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