Европарламент поддержал предоставление Украине 18 млрд евро помощи — Finance.ua

Европарламент поддержал предоставление Украине 18 млрд евро помощи
Европарламент одобрил решение о предоставлении Украине 18 млрд евро финансовой помощи в следующем году.
Об этом сообщает президент Европарламента Роберта Мецола в Twitter.
По ее словам, европейские парламентарии приняли решение рекордно быстро.
«Через 9 месяцев неизбирательной войны, которую ведет кремль, наша поддержка Украины только усиливается. Мы не сдвинемся с места», — отметила она.
Выделение Украине финансовой помощи поддержали 507 депутатов, против — 38, еще 26 европейских политиков воздержались. Теперь решение должно быть одобрено представителями стран-членов Евросоюза.
Напомним, Еврокомиссия ранее анонсировала пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе, Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро для поддержки бюджета.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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