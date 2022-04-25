Европа открыла сезон закачки газа. Газпром заметно увеличил транзит через Украину — Finance.ua
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Европа открыла сезон закачки газа. Газпром заметно увеличил транзит через Украину

Сегодня 21:36Энергетика
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Европа открыла сезон закачки газа. Газпром заметно увеличил транзит через УкраинуЕвропа открыла сезон закачки газа. Газпром заметно увеличил транзит через Украину
Европейские страны открыли сезон закачки газа в подземные хранилища, синхронно выросла прокачка через ГТС Украины.
На данный момент заполняемость ПХГ в Европе составляет 31,02% максимальной мощности, за последние сутки она выросла на 0,34 процентных пункта.
Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 6,5 процентных пункта.
Как отмечает агентство, в конце апреля — начале мая в Европе ожидается маловетренная и даже штилевая погода, что приведет к падению выработки «зеленой» электроэнергии и росту использования газа в качестве резервного топлива и росту цен на газ.
«Европейские импортеры уже увеличили заявку на поставку российского газа. Газпром осуществляет подачу для транзита через территорию Украины в штатном режиме, согласно заявкам европейских потребителей — 68,4 млн кубометров на 25 апреля», — сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Заявка на 24 апреля составила 53 млн кубов.
Газопровод Ямал-Европа между Германией и Польшей продолжает работу в реверсном режиме.
С учетом директивы Европейской комиссии по достижению обязательного уровня запасов в ПХГ до 1 ноября 80%, Европе понадобится на закачку в ПХГ 60 млрд кубометров газа. Стоимость этого объема по текущим котировкам на спотовом рынке составляет почти $80 млрд.
По материалам: НВ
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