Еврооблигации Украины за неделю подешевели в среднем еще на 8,5% — Finance.ua
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Еврооблигации Украины за неделю подешевели в среднем еще на 8,5%

Фондовый рынок
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Украинские еврооблигации дешевеют уже шесть недель подряд, только в пятницу в рамках коррекции их котировки выросли в среднем на 1,7%, однако за неделю они упали на 8,1%.
По информации Bloomberg, среди долларовых еврооблигаций больше всего упали в цене самые короткие бумаги с погашением в сентябре этого года — на 13,5%, до 54,4% номинала, однако из-за близости срока погашения ставка по ним подскочила до 537,1% годовых против 336 ,6% годовых неделей раньше.
Эти облигации не затронули даже коррекцию в конце недели: в пятницу они подешевели на 6,2%.
Цена бумаг с погашением в 2023 году упала на 7,9% — до 33,3% от номинала, а ставка в результате поднялась со 124,3% до 139,1% годовых.
Все остальные еврооблигации Украины котируются в диапазоне от 25,7 до 27% от номинала, что в среднем на 2,3 процентного пункта (п.п.) ниже недели назад.

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В результате ставка по еврооблигациям с погашением в сентябре 2024 года увеличилась до 91,7%, в 2025 году — до 66%, в 2026 — до 52,4% и в 2027 — до 45,5% годовых.
Доходность «длинных» облигаций с погашением в 2029 году выросла до 37,8%, в 2032-33 годах — до 33,0-32,1% годовых.
Облигации по евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 57,4%, в 2030 году — 30,8% годовых, что соответственно на 4,7 п.п. и 1,9 п.п. выше показателей на конец позапрошлой недели.
Цена ВВП-варрантов, которая еще в начале июня была около максимума с начала войны — 38,8% от номинала (по сравнению с 60% до войны), эту неделю завершила на уровне 27,5%. Благодаря отскоку в пятницу на 7,2% за неделю они подешевели всего на 0,4%.
В общей сложности за шесть последних недель украинские еврооблигации упали в цене на треть, тогда как ВВП-варранты — почти на 29%.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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