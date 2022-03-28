Еврооблигации Украины в долларах выросли в цене — Finance.ua

Еврооблигации Украины в долларах выросли в цене

Сегодня 18:22 — Фондовый рынок

Еврооблигации Украины в долларах выросли в цене

Цены на долларовые еврооблигации Украины начали расти. За прошлую неделю бумаги прибавили в среднем на 1,8%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цена самых коротких бумаг с погашением в сентябре 2022 года на конец пятницы составляла 52,5% номинала, что соответствует доходности к погашению 226,5% годовых, в то время как неделей ранее ставка достигала 241,2%, а цена была 49 8% номинала.

Еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 74,7% годовых, в 2024 году — 55,9% годовых, в 2025 году — 43,7% и в 2026 году — 36,8%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 годах снизились до 32,8-27,2% против 33-27,5% неделей ранее.

Доходность самых длинных бумаг с погашением в 2032-2033 годах снизилась за неделю на 0,8-0,7 процентных пункта (п.п.) — до 23,7-23,1%, а цена их выросла на 4-3,7%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 39,9%, в 2030 году — 22%, что немного хуже показателей недельной давности, но больше связано с ситуацией на рынке евро/доллар.

Курс ВВП-варрантов за прошлую неделю вырос на 4,9% и составлял к концу дня пятницы около 26,8% от номинала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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