Еврооблигации Украины подешевели на 2% — Finance.ua

Еврооблигации Украины подешевели на 2%

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Еврооблигации Украины подешевели на 2%

Еврооблигации Украины за неделю подешевели еще на 2%.

Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Котировки украинских еврооблигаций за прошлую неделю снизились в среднем еще на 2,1% после падения на 3,5% неделей ранее. В частности, самые короткие бумаги с погашением в сентябре подешевели в этом году на 1,4% — до 69,9% от номинала, однако из-за близости срока погашения ставка по ним выросла до 190,3% годовых против 171% годовых неделей ранее.

Ставки бумаг с погашением в 2023-2027 годах упали за неделю на 2,5-3,3 процентных пункта (п.п.), «долгих» — на 1,1-1,9 п.п.

В частности, к концу минувшей недели еврооблигации с погашением в сентябре 2023 года котировались по ставке 92,8% годовых, в сентябре 2024 года — 61,3% годовых, в 2025 году — 46%, в 2026 году — 37,8%.

Напомним, по состоянию на 16 мая котировки украинских еврооблигаций повысились в среднем на 5,7% после роста на 4,5% неделей ранее.

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