Еврокомиссия выделяет 90 миллионов евро на помощь пострадавшим от войны в Украине — Finance.ua
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Еврокомиссия выделяет 90 миллионов евро на помощь пострадавшим от войны в Украине

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Еврокомиссия выделяет 90 миллионов евро на помощь пострадавшим от войны в УкраинеЕврокомиссия выделяет 90 миллионов евро на помощь пострадавшим от войны в Украине
Европейская комиссия выделяет 90 миллионов евро на помощь пострадавшим от войны Российской Федерации в Украине.
Об этом сказано в сообщении на сайте Еврокомиссии.
В частности, поскольку гуманитарная ситуация в Украине ухудшается и соседние страны принимают украинцев, покидающих Украину, Еврокомиссия работает на всех фронтах для обеспечения чрезвычайной помощи.
«Европейская комиссия объявляет дополнительные 90 миллионов евро на программы чрезвычайной помощи для поддержки населения, страдающего от войны в Украине, в рамках просьбы Организации Объединенных Наций о неотложной помощи», — сказано в сообщении.
Таким образом, средства будут направлены на помощь украинцам непосредственно на территории Украины и Молдовы.
Новая гуманитарная помощь предусматривает обеспечение едой, водой, медицинскими услугами, жильем, а также будет способствовать удовлетворению основных потребностей пострадавших.
По материалам: Укрінформ
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