Евро в Украине покупают дешево, продают дорого: аналитики рассказали, какая валюта сейчас выгоднее — Finance.ua

Евро в Украине покупают дешево, продают дорого: аналитики рассказали, какая валюта сейчас выгоднее Сегодня 13:35 — Валюта

Евро в Украине покупают дешево, продают дорого: аналитики рассказали, какая валюта сейчас выгоднее

После курсового ралли, которое длилось несколько месяцев, на валютном рынке Украины наблюдается относительная стабилизация. Эксперты советуют временно закрыть сезон валютных спекуляций во избежание потерь. Хотя для приобретения валюты для формирования долгосрочных накоплений сейчас благоприятный период.

«Мы рекомендуем завершить цикл краткосрочных инвестиций в доллар США или евро из-за временной относительной стабилизации курса и даже вероятного временного укрепления курса гривни. В качестве альтернативы доходам за счет курсовых разниц в краткосрочном периоде можно рассмотреть пассивный валютный доход с минимальными рисками, который могут обеспечить инструменты с фиксированной доходностью, такие как валютные облигации либо валютные депозиты, не связывая инвестиционный ресурс на долгий период и поддерживая его ликвидность для возможности оперативного пересмотра стратегии», — пишут в обзоре аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов рынка обмена валют в Украине.

Их краткосрочный прогноз по евро — колебания курса близки к текущим уровням. В перспективе до полугода евро все еще сохраняет потенциал роста до 47−48 грн/€, хотя полностью зависит от действий или заявлений ЕЦБ и денежно-кредитной политики в еврозоне. Поэтому при планировании операций с евро аналитики КИТ Group советуют внимательно следить за экономическими новостями из ЕС, которые могут стать драйверами смены курса или поддерживать его текущий уровень.

На отечественном же валютном рынке аналитики КИТ Group советуют уделить внимание спредам. «Курс продажи евровалюты операторами рынка постепенно удаляется в сторону повышения от курса НБУ, тогда как средний курс покупки евро держится ближе к официальному курсу Нацбанка», — указывают эксперты и называют это попыткой операторов рынка получить дополнительную прибыль от продажи евро для населения.

«В краткосрочном периоде мы ожидаем, что курс гривни к доллару будет оставаться относительно стабильным с незначительными колебаниями в пределах 41−42 грн/$. Если сохранятся текущие макроэкономические условия и объемы международной помощи, то баланс курса доллара на валютном рынке в течение определенного времени сможет удерживаться на текущем уровне», — прогнозируют в КИТ Group.

Ключевыми факторами влияния на курс доллара в Украине в среднесрочном периоде до полугода остаются политика ФРС по ставкам, а среди внутренних украинских факторов — утверждение госбюджета-2025 со среднегодовым курсом на уровне 45 грн/$, который позволит его колебания в течение следующего года в пределах 44−46 грн/$. А к концу текущего года можно ожидать курс до 43 грн/$.

Поддержка валютной стабильности потребует от Украины определенной гибкости. «Представители экономического блока правительства и НБУ будут искать оптимальный баланс в условиях роста осенне-зимнего импорта энергоресурсов и энергоносителей и продолжения активного цикла продовольственного экспорта. Это станет задачей со звездочкой», — прогнозируют в КИТ Group необходимость достижения противоположных целей по поддержанию баланса интересов экспортеров и импортеров.

Поэтому Украине следует избежать «глубокого курсового срыва в любую сторону», ведь это может спровоцировать мощное психологическое давление на валютный рынок. Впрочем, как отмечают аналитики, украинцы постепенно привыкают к колебаниям курсов валют в условиях «курсовой гибкости», как называет такой процесс НБУ. «У населения и бизнеса в Украине сформировался более высокий порог чувствительности к информации о плавном девальвационном дрейфе гривни. В пунктах обмена валют уже не наблюдается очередей после появления очередной порции кричащих заголовков», — констатируют аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов рынка обмена валют.

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