Евро может упасть на 10% в случае победы Трампа — Goldman Sachs — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Евро может упасть на 10% в случае победы Трампа — Goldman Sachs

Валюта
144
Евро может упасть на 10% в случае победы Трампа — Goldman Sachs
Евро может упасть на 10% в случае победы Трампа — Goldman Sachs
Евро может снизиться на 10% по сценарию, в котором Дональд Трамп введет широкомасштабные тарифы и сократит внутренние налоги.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что сценарий, по которому республиканцы выиграют президентские выборы и победят в Конгрессе, может привести к повышению тарифов и снижению внутренних налогов, что станет стимулом для экономики.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

Бывший президент-республиканец Трамп сейчас идет ноздря в ноздрю с вице-президентом-демократом Камалой Гаррис, но радикальная экономическая политика Трампа, вероятно, будет иметь большее влияние на Европу, которая является ключевым торговым партнером как США, так и Китая.
Как отметил во вторник аналитик Goldman Sachs, 10% пошлины на весь импорт и 20% пошлины на китайские товары в сочетании с понижением налогов могут привести к резкому росту курса доллара и падению евро на 8−10%. Евро последний раз торговался на уровне 1,083 дол. В последний раз он торговался ниже паритета в ноябре 2022 года.

Курс криптовалют к доллару 🔍

Обе меры, вероятно, приведут к росту инфляции, что будет означать значительно более высокие процентные ставки в США, чем в Европе, что повысит привлекательность доллара.
Отмечается, что если Трамп только введет дополнительные тарифы против Китая, это может привести к падению евро примерно на 3%.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.