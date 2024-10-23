Евро может упасть на 10% в случае победы Трампа — Goldman Sachs Сегодня 10:32 — Валюта

Евро может упасть на 10% в случае победы Трампа — Goldman Sachs

Евро может снизиться на 10% по сценарию, в котором Дональд Трамп введет широкомасштабные тарифы и сократит внутренние налоги.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что сценарий, по которому республиканцы выиграют президентские выборы и победят в Конгрессе, может привести к повышению тарифов и снижению внутренних налогов, что станет стимулом для экономики.

Бывший президент-республиканец Трамп сейчас идет ноздря в ноздрю с вице-президентом-демократом Камалой Гаррис, но радикальная экономическая политика Трампа, вероятно, будет иметь большее влияние на Европу, которая является ключевым торговым партнером как США, так и Китая.

Как отметил во вторник аналитик Goldman Sachs, 10% пошлины на весь импорт и 20% пошлины на китайские товары в сочетании с понижением налогов могут привести к резкому росту курса доллара и падению евро на 8−10%. Евро последний раз торговался на уровне 1,083 дол. В последний раз он торговался ниже паритета в ноябре 2022 года.

Обе меры, вероятно, приведут к росту инфляции, что будет означать значительно более высокие процентные ставки в США, чем в Европе, что повысит привлекательность доллара.

Отмечается, что если Трамп только введет дополнительные тарифы против Китая, это может привести к падению евро примерно на 3%.

Економічна Правда По материалам:

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