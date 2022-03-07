Эвакуация «Укрзализныцей»: рейсы 7 марта — Finance.ua

Эвакуация «Укрзализныцей»: рейсы 7 марта
Сегодня 10:14 — Личные финансы Эвакуация «Укрзализныцей»: рейсы 7 марта
«Укрзализныця» продолжает эвакуировать людей из страдающих от боевых действий городов в западные регионы страны. На 7 марта запланирован ряд рейсов.
Об этом сказано в сообщении перевозчика.
Из Киева:
- 01:00 — «Интерсити+» Дарница — Харьков
- 06:23 — № 142 Львов — Лиман
- 06:23 — № 114 Львов — Лиман
- 07:00 — № 722 Дарница — Харьков
- 07:00 — № 732 Дарница — Днепр
- 07:36 — № 1 Ивано-Франковск — Константиновка
- 08:00 — № 705 Дарница — Львов
- 12:06 — № 45 Ужгород — Лиман
- 13:34 — № 114/142 Лиман — Львов
- 14:07 — № 749 Киев — Ивано-Франковск
- 14:25 — № 769 Киев — Каменец-Подольский
- 15:02 — № 55 Киев — Рахов
- 17:00 — № 743 Киев — Львов
- 17:12 — № 13 Киев — Солотвино
- 17:42 — № 792 Киев — Кременчуг
- 17:42 — № 790 Киев — Кропивницкий
- 18:30 — № 81 Киев — Ужгород
- 19:06 — № 44 Киев — Ивано-Франковск
- 19:48 — № 95 Киев — Рахов
- 20:05 — № 29 Киев — Ужгород
- 20:12 — № 49 Киев — Трускавец
- 20:21 — № 59 Киев — Чоп
- 20:21 — № 57 Киев — Ворохта
- 21:07 — № 38 Киев — Запорожье
- 21:15 — № 105 Киев — Одесса
- 21:22 — № 97 Киев — Ковель
- 22:03 — № 149 Полтава — Черновцы
- 22:10 — № 17 Харьков — Ужгород
- 22:22 — № 7 Киев — Черновцы
- 22:37 — № 91 Киев — Львов
- 22:47 — № 46 Лиман — Ужгород
- 23:46 — № 771 Киев — Хмельницкий
Рейсы по ст. Харьков:
- 04:11 — № 114, 142 Лиман — Львов
- 07:15 — ИС+ Харьков — Львов
- 08:00 — ИС+ Харьков — Львов
- 12:36 — № 46 Лиман — Ужгород
- 14:00 — ИС+ Харьков — Львов
- 14:33 — № 1 Ивано-Франковск — Константиновка
- 14:39 — № 114, 142 Львов — Лиман
- 15:09 — № 15 Харьков — Рахов
- 17:00 — № 723 Харьков — Львов
- 19:27 — № 795 Харьков — Днепр
- 21:08 — № 2 Константиновка — Ивано-Франковск
- 21:43 — № 7 Харьков — Одесса
- 22:40 — № 45 Ужгород — Лиман
Рейсы по ст. Днепр:
- 06:23 — № 796 Днепр — Харьков
- 14:00 — № 732 Днепр — Львов
- 14:26 — № 41 Днепр — Трускавец
- 16:39 — № 6 Запорожье — Рахов
Рейсы по ст. Запорожье:
- 11:07 — № 006 Рахов — Запорожье
- 12:20 — № 120 Запорожье — Львов
- 14:45 — № 005 Запорожье — Рахов
- 20:37 — № 068 Запорожье — Львов
- 21:38 — № 038 Запорожье — Киев
- 22:26 — № 068 Львов — Запорожье
Рейсы по ст. Винница:
- 00:28 — № 105 Киев — Одесса
- 00:58 — № 078 Одесса — Ковель
- 01:05 — № 041 Днепр — Трускавец
- 02:35 — № 771 Киев — Хмельницкий
- 03:42 — № 060 Чоп — Киев
- 03:42 — № 058 Ворохта — Киев
- 03:54 — № 106 Одесса — Киев
- 04:31 — № 081 Ужгород — Киев
- 04:42 — № 050 Трускавец — Киев
- 05:46 — № 086 Запорожье — Львов
- 06:03 — № 056 Рахов — Киев
- 06:47 — № 770 Каменец-Подольский — Киев
- 09:16 — № 138 Лиман — Хмельницкий
- 10:23 — № 070 Запорожье — Львов
- 16:41 — № 772 Хмельницкий — Киев
- 17:20 — № 769 Киев — Каменец-Подольский
- 17:43 — № 086 Львов — Запорожье
- 18:07 — № 055 Киев — Рахов
- 19:42 — № 138 Хмельницкий — Лиман
- 20:50 — № 716 Львов — Киев
- 21:45 — № 081 Киев — Ужгород
- 22:32 — № 042 Трускавец — Днепр
- 23:17 — № 049 Киев — Трускавец
- 23:26 — № 057 Киев — Ворохта
- 23:26 — № 059 Киев — Чоп
Также запланирована эвакуация по Донецкому направлению:
- 01:00 — Краматорск — Ужгород, 18 вагонов
- 17:00 — Краматорск — Ужгород, 13 вагонов
Одесское направление:
- 22:30 — № 938/937 Одесса — Ужгород, 19 вагонов
Запорожье:
- 2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый
Днепр:
- 3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно
Кривой Рог:
Харьков:
- 3 Интерсити+ Харьков — Львов (в 07:00, 08:00 и 14:00)
- 3 эвакуационных поезда по 18 вагонов каждый
Эвакуация электричками:
- челночное движение на участке Харьков — Полтава — Кременчуг;
- из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
- из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.
Международные эвакуационные рейсы:
- № 954 Львов — Хрубешув в 00:01;
- № 7603/7604 Львов — Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов — Пшемысль в 05:27;
- № 35/36 Львов — Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов — Пшемысль в 08:52;
- № 7614/7615 Львов — Хелм в 09:30;
- № 908/907 Днепр — Хелм в 10:30
- № 902/901 Запорожье — Хелм в 11:00;
- № 7609/7610 Львов — Пшемысль в 12:12;
- № 956 Львов — Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;
- № 7616/7617 Львов — Хелм в 14:00;
- № 7611/7612 Львов — Пшемысль в 15:40;
- № 67/68 Киев — Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
- № 7601/7602 Львов — Пшемысль в 19:55;
- № 7618/7619 Львов — Хелм в 20:30;
- № 904/905 Запорожье — Хелм в 23:00;
- № 7620/7621 Львов — Хелм в 23:55.
- № 905/906 Харьков — Хелм в 17:00;
- № 67/68 Киев — Варшава с группой вагонов Киев — Хелм в 19:13;
- № 7601/7602 Львов — Пшемыль в 19:55.
Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
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