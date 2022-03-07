Эвакуация «Укрзализныцей»: рейсы 7 марта — Finance.ua

Эвакуация «Укрзализныцей»: рейсы 7 марта

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Эвакуация «Укрзализныцей»: рейсы 7 марта

«Укрзализныця» продолжает эвакуировать людей из страдающих от боевых действий городов в западные регионы страны. На 7 марта запланирован ряд рейсов.

Об этом сказано в сообщении перевозчика.

Из Киева:

01:00 — «Интерсити+» Дарница — Харьков

06:23 — № 142 Львов — Лиман

06:23 — № 114 Львов — Лиман

07:00 — № 722 Дарница — Харьков

07:00 — № 732 Дарница — Днепр

07:36 — № 1 Ивано-Франковск — Константиновка

08:00 — № 705 Дарница — Львов

12:06 — № 45 Ужгород — Лиман

13:34 — № 114/142 Лиман — Львов

14:07 — № 749 Киев — Ивано-Франковск

14:25 — № 769 Киев — Каменец-Подольский

15:02 — № 55 Киев — Рахов

17:00 — № 743 Киев — Львов

17:12 — № 13 Киев — Солотвино

17:42 — № 792 Киев — Кременчуг

17:42 — № 790 Киев — Кропивницкий

18:30 — № 81 Киев — Ужгород

19:06 — № 44 Киев — Ивано-Франковск

19:48 — № 95 Киев — Рахов

20:05 — № 29 Киев — Ужгород

20:12 — № 49 Киев — Трускавец

20:21 — № 59 Киев — Чоп

20:21 — № 57 Киев — Ворохта

21:07 — № 38 Киев — Запорожье

21:15 — № 105 Киев — Одесса

21:22 — № 97 Киев — Ковель

22:03 — № 149 Полтава — Черновцы

22:10 — № 17 Харьков — Ужгород

22:22 — № 7 Киев — Черновцы

22:37 — № 91 Киев — Львов

22:47 — № 46 Лиман — Ужгород

23:46 — № 771 Киев — Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков:

04:11 — № 114, 142 Лиман — Львов

07:15 — ИС+ Харьков — Львов

08:00 — ИС+ Харьков — Львов

12:36 — № 46 Лиман — Ужгород

14:00 — ИС+ Харьков — Львов

14:33 — № 1 Ивано-Франковск — Константиновка

14:39 — № 114, 142 Львов — Лиман

15:09 — № 15 Харьков — Рахов

17:00 — № 723 Харьков — Львов

19:27 — № 795 Харьков — Днепр

21:08 — № 2 Константиновка — Ивано-Франковск

21:43 — № 7 Харьков — Одесса

22:40 — № 45 Ужгород — Лиман

Рейсы по ст. Днепр:

06:23 — № 796 Днепр — Харьков

14:00 — № 732 Днепр — Львов

14:26 — № 41 Днепр — Трускавец

16:39 — № 6 Запорожье — Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:

11:07 — № 006 Рахов — Запорожье

12:20 — № 120 Запорожье — Львов

14:45 — № 005 Запорожье — Рахов

20:37 — № 068 Запорожье — Львов

21:38 — № 038 Запорожье — Киев

22:26 — № 068 Львов — Запорожье

Рейсы по ст. Винница:

00:28 — № 105 Киев — Одесса

00:58 — № 078 Одесса — Ковель

01:05 — № 041 Днепр — Трускавец

02:35 — № 771 Киев — Хмельницкий

03:42 — № 060 Чоп — Киев

03:42 — № 058 Ворохта — Киев

03:54 — № 106 Одесса — Киев

04:31 — № 081 Ужгород — Киев

04:42 — № 050 Трускавец — Киев

05:46 — № 086 Запорожье — Львов

06:03 — № 056 Рахов — Киев

06:47 — № 770 Каменец-Подольский — Киев

09:16 — № 138 Лиман — Хмельницкий

10:23 — № 070 Запорожье — Львов

16:41 — № 772 Хмельницкий — Киев

17:20 — № 769 Киев — Каменец-Подольский

17:43 — № 086 Львов — Запорожье

18:07 — № 055 Киев — Рахов

19:42 — № 138 Хмельницкий — Лиман

20:50 — № 716 Львов — Киев

21:45 — № 081 Киев — Ужгород

22:32 — № 042 Трускавец — Днепр

23:17 — № 049 Киев — Трускавец

23:26 — № 057 Киев — Ворохта

23:26 — № 059 Киев — Чоп

Также запланирована эвакуация по Донецкому направлению:

01:00 — Краматорск — Ужгород, 18 вагонов

17:00 — Краматорск — Ужгород, 13 вагонов

Одесское направление:

22:30 — № 938/937 Одесса — Ужгород, 19 вагонов

Запорожье:

2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый

Днепр:

3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно

Кривой Рог:

2 рейса: 12 и 15 вагонов

Харьков:

3 Интерсити+ Харьков — Львов (в 07:00, 08:00 и 14:00)

3 эвакуационных поезда по 18 вагонов каждый

Эвакуация электричками:

челночное движение на участке Харьков — Полтава — Кременчуг;

из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;

из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Международные эвакуационные рейсы:

№ 954 Львов — Хрубешув в 00:01;

№ 7603/7604 Львов — Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов — Пшемысль в 05:27;

№ 35/36 Львов — Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов — Пшемысль в 08:52;

№ 7614/7615 Львов — Хелм в 09:30;

№ 908/907 Днепр — Хелм в 10:30

№ 902/901 Запорожье — Хелм в 11:00;

№ 7609/7610 Львов — Пшемысль в 12:12;

№ 956 Львов — Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;

№ 7616/7617 Львов — Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов — Пшемысль в 15:40;

№ 67/68 Киев — Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов — Пшемысль в 19:55;

№ 7618/7619 Львов — Хелм в 20:30;

№ 904/905 Запорожье — Хелм в 23:00;

№ 7620/7621 Львов — Хелм в 23:55.

№ 905/906 Харьков — Хелм в 17:00;

№ 67/68 Киев — Варшава с группой вагонов Киев — Хелм в 19:13;

№ 7601/7602 Львов — Пшемыль в 19:55.

Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

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