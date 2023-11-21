ETF как современный инструмент для инвестора — мнение эксперта Сегодня 13:32 — Личные финансы

ETF как современный инструмент для инвестора — мнение эксперта

На конференции « Жить на проценты », прошедшей 18 ноября в Киеве, эксперты советовали, как выбрать выгодный и надежный инструмент для инвестиций.

Среди прочего шла речь об ETF. ETF (англ. exchange-traded fund, ETF — ред.) — это биржевой инвестиционный фонд, торгуемый на рынке как акция или облигация. Если говорить проще, это корзина акций на определенный сектор или направление. Вместо того чтобы купить одну акцию, можно купить один фонд, который будет объединять 500 крупнейших американских компаний, и сэкономить на этом деньги.

Об этом рассказал Finance.ua финансовый советник, лектор, автор статей о фондовом рынке Никита Гупал.

ETF отслеживает индексы и повторяет их, или сектора или отдельные активы, золото, нефть или валюту. Он торгуется на бирже таким образом как акции, поэтому фонд можно просто и быстро купить или продать.

Как отметил Гупал, среди главных преимуществ ETF фондов — это «пассивность». Вы уделяете свое время семье, друзьям, потому что вам нравится, а все остальное за вас сделают провайдеры ETF-фондов. Вы выбираете фонд и инвестируете каждый квартал или каждый месяц. По его словам, инвестирование в ETF в долгосрочной перспективе переигрывает активную торговлю.

Но существуют также недостатки инвестирования в ETF:

1. Во время кризиса, когда падают акции, ETF на акции также падают.

2. Доходность ETF: доход инвестора будет соответствовать среднерыночному.

3. Американские ETF запрещены для инвесторов ЕС.

Во всем мире ETF считаются эффективным средством для диверсификации портфеля, поскольку:

— ETF позволяют инвестировать в широкий спектр активов (акции, облигации, сырьевые товары, индексы и т. п. ) в одном инструменте.

— Уменьшают несистематический риск: инвестирование через ETF снижает риск, связанный с инвестициями в отдельные акции или облигации.

Главный совет для инвесторов: важно исследовать различные ETF, чтобы найти те, которые лучше всего соответствуют вашей инвестиционной стратегии, инвестиционным целям и уровню риска.

Например, консервативному инвестору с низкой «толерантностью» к риску вряд ли подойдет тройной ETF (с кредитным плечом) на технологический сектор. А подверженному риску инвестору вряд ли подойдет ETF на облигации или дивидендные акции.

О расходах, связанных с инвестированием в ETF, и как это сравнивается с другими фондами

У фондов с пассивным управлением комиссии за управление обычно меньше, чем с активным. А также значительно меньше комиссии, чем вы будете платить, если отдадите средства под управление отдельному лицу или компании в Украине.

При инвестировании в ETF вы платите две комиссии:

Первая за покупку у брокера, равно как за покупку отдельной акции. У некоторых брокеров отсутствует комиссия по покупке ETF, в отличие от покупки акций.

Комиссия за обслуживание ETF (обычно незначительная — от 0,03% годовых, 0,09%, до 2% годовых в зависимости от фонда).

Если вы отдаете средства под управление, то там обычно фикс 1−2% годовых от суммы + 20−30% от прибыли.

Налогообложение

Как отметил эксперт, особенностей при налогообложении ETF нет, все то же самое что и с акциями 18% +1,5%. Поэтому выводить средства на ФЛП и платить меньше налогов не выйдет.

На вопрос, как минимизировать риски, связанные с инвестированием ETF, Никита Гупал ответил: «Мы с клиентами обычно диверсифицируем портфель ETF из разных секторов, и добавляем защитных ETF на золото и казначейские облигации США на случай спада на рынке или возможной рецессии».

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