Если бюджет не бездонный. Во что лучше инвестировать, чтобы заработать на свою квартиру? (тест) — Finance.ua
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Если бюджет не бездонный. Во что лучше инвестировать, чтобы заработать на свою квартиру? (тест)

Личные финансы
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Если бюджет не бездонный. Во что лучше инвестировать, чтобы заработать на свою квартиру? (тест)
Если бюджет не бездонный. Во что лучше инвестировать, чтобы заработать на свою квартиру? (тест)
Вопрос собственного жилья волнует многих. Можно ждать помощи от государства, взять кредит, собирать деньги десятками лет.
В то же время, существует более действенный и более быстрый вариант — инвестировать свои деньги и получить необходимую сумму.
Что выбрать — дело ваше. Для тех, кто рассматривает вариант именно с инвестициями, Finance.ua и Академия Минфин подготовили небольшой тест. Он обязательно поможет узнать больше об инвестиционных инструментах, которые могут помочь на пути к мечте о своих квадратных метрах.

Приблизиться к своей мечте✨

По материалам:
Finance.ua
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