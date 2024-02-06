Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев — Finance.ua
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Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев

Личные финансы
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Украинские беженцы в Люксембурге могут пользоваться временной защитой еще год. О продлении статуса до 4 марта 2025 сообщили в МВД страны.
Статус дает право работать, но ограничивает доступ к пособиям на детей, сообщает luxtimes.lu.
В настоящее время в Люксембурге проживают более 4200 человек, пользующихся временной защитой. Украинцы, нашедшие работу и не живущие в государственных приютах, имеют право подать заявление на проживание в Люксембурге.
В то же время, по оценкам ассоциации LUkraine, из Люксембурга выехали около 1000 прибывших с начала войны беженцев. Неизвестно, сколько из них вернулось в Украину или уехало в другие страны.
«Ситуация остается нестабильной, и решение вернуться глубоко личное, на которое влияют факторы безопасности, родственные связи и экономическая ситуация в Украине. Многие люди часто едут на короткое время в Украину, но из-за ситуации с безопасностью они, как правило, возвращаются в Люксембург», — рассказал президент ассоциации LUkraine Николас Жаров.
Часть беженцев возвращаются домой, потому что у них нет работы или жилья. Много проблем возникает с поиском дома или квартиры, потому что семьям беженцев с одним кормильцем часто отказывают частные арендодатели, рассказал Юрий Скобель из Украинского дома в Штрассене.
В декабре в правительстве заявляли, что приюты для беженцев в Люксембурге достигают максимальной заполненности, подавляющее большинство коммун либо не имеют мест, либо могут разместить только несколько новых людей.
По материалам:
РБК-Україна
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