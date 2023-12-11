Еще две страны снизят зависимость от российского газа — Finance.ua

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Еще две страны снизят зависимость от российского газа

Энергетика
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Сербия и Болгария завершили проект трубопровода, целью которого является снижение зависимости от российского газа путем диверсификации поставок, пишет Bloomberg.
Трубопровод протяженностью 170 километров проложен от сербского города Ниш до окрестностей Софии, столицы Болгарии. Его годовая мощность составляет 1,8 млрд кубических метров, что достаточно для покрытия до 60% потребления Сербии.
Новая линия позволит Сербии получить доступ к альтернативным поставкам газа из Греции или Азербайджана, а также предоставит Болгарии доступ к газу из Западной Европы или Адриатического моря.
Президент Сербии Александр Вучич, президент Болгарии Румэн Радев и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в церемонии открытия в Нише в воскресенье.
По материалам:
УНІАН
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